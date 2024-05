¿Quiere regresar? Qué significa que tu ex te escriba casualmente para saber cómo estás

Si no sabes si realmente es que todavía tiene interés en ti o fue solo algo casual, aprende qué significa que tu ex te escriba para saber cómo estás. No podemos olvidarnos que por un tiempo fuimos parte importante de su vida, así que el cariño, el respeto y la familiaridad pueden prevalecer, aunque claro, todo también lo dice la manera en que finalizaron su relación.

Por eso, es importante no hacerse demasiadas ilusiones al respecto y tratarlo con la madurez y objetividad que requiere. Si te hace daño, no dudes en ponerte en primer lugar y pedirle que deje de hacerlo, o incluso bloquearlo, si lo crees necesario.

Qué significa que tu ex te escriba para saber cómo estás

De acuerdo con el portal especializado, Psicología Online, esta conducta puede deberse a varias razones. La más común es que genuinamente se interesa por saber de ti, “has sido una persona importante en su vida y por ello perder el contacto contigo de forma brusca o no volver a saber nada de ti es algo que no va con su personalidad”.

La forma y el tiempo hace cuanto que terminaron son claves para saber qué significa | (Freepik)

Pese a que haya terminado su vínculo, te recuerda con cariño, respeto y te desea lo mejor, así que puede ir a tantear cómo van tus cosas, sin intención de regresar.

No obstante, también puede ser que tu ex te escriba para saber cómo estás para “darte a conocer que sigue allí y que sigue pensando en ti, es una forma de “llamar tu atención” e intentar recuperar algo contigo, un sigo estando allí y no me olvides”.

Su mensaje podría estar cargando de interés | (Freepik)

Esta conducta incluso le suelen llamar orbiting, que es cuando se busca establecer una conexión superficial con la otra persona (mirando sus redes o interactuando con ellas, por ejemplo), aunque se habló claramente de no tener una relación o haya decidido dejarte ir, evitando el compromiso real.

Según expertos, las causas son la renuencia a dejar ir a la otra persona, la curiosidad por su vida, o la esperanza de reavivar la relación en el futuro.