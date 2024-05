¿Te fueron infiel? 4 cambios que debes tener en tu vida tras ese engaño para que no te vuelva a suceder

Si sufriste una infidelidad debes hacer algunos cambios en tu vida para que no te vuelva a pasar

Cuando sufres una infidelidad por parte de ese hombre que tanto amabas no puedes seguir siendo la misma, y debes hacer algunos cambios en tu vida para que no vuelvas a pasar por lo mismo.

Y es que, si das tu corazón al que sea y entregas todos tus sentimientos, pueden volverte a engañar así que es momento de ponerte más dura, no tanto para dejar de creer en el amor, pero sí para protegerte.

Por eso, te decimos cuáles son los cambios que debes hacer en tu vida para que no te rompan el corazón de nuevo con un engaño que no mereces.

4 cambios que debes tener en tu vida luego de sufrir una infidelidad para que no te vuelva a suceder

No ignorar las señales de infidelidad

Muchas veces estás tan enamorada que pasas por alto las claras señales de infidelidad que te da tu pareja y de hecho por eso no te diste cuenta la primera vez.

Así que ahora debes estar más atenta y desconfiar un poco, no es que no vas a confiar en esa persona, pero si te da motivos para pensar mal o se comporta extraño , entonces debes indagar y descubrir la verdad, no peques de ingenuidad.

Pedir que te presente a toda su familia y amigos

También es importante que le pidas a esta nueva pareja que tendrás que te presente a toda su familia y amigos, pues no eres mujer para tener a escondidas.

Y es que quizás el anterior no te quería presentar a algunos de sus familiares o amigos porque ya tenía a otra, y en realidad es una actitud muy sospechosa, así que de ahora en adelante esa debe ser una condición vital para quien quiera estar contigo.

No aceptar migajas de nadie

Luego de sufrir una infidelidad debes volverte mucho más exigente con la persona que venga y no soportar cualquier actitud ni migajas que quiera darte.

Ahora, debes valorarte y amarte mucho más, y esa persona debe entender que tú lo mereces todo y más y que jamás debe engañarte, así que no aceptes menos de lo que mereces.

Ser mucho más selectiva y tener más exigencias

Muchas veces aceptas a cualquier hombre en tu vida por temor a quedarte sola o porque crees que no te llegará nada mejor y no es así.