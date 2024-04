¡No caigas en sus mentiras! 4 frases que dice un hombre cuando descubres su infidelidad para que no lo dejes

Pareja Cuando descubres a un infiel suele decir estas mentiras pero no le creas (Vera Arsic/Pexels)

Cuando un hombre te está engañando y lo descubres suele decir muchas mentiras para que no lo dejes, pues, aunque te haya sido infiel nunca quieren que los dejes y quedarse solos.

Ellos dirán justo lo necesario para hacerte sentir especial e importante y hacerte olvidar su traición así que no debes caer en sus mentiras, pues no sienten amor por ti.

Y es que lo primero que debes tener presente es que quien te ama jamás te engañaría ni tendría ojos para nadie más que para ti, así que ámate, valórate y no creas estas mentiras que suelen decir.

Las mentiras que un hombre suele decir cuando descubres que te está engañando para que no lo dejes

“No significó nada para mí”

Cuando descubres que tu pareja te fue infiel y lo encaras seguro te dirá que “no significó nada para mí”, tratando de restarle importancia a lo que hizo.

Pero, no debes creerle cuando te diga esto, pues claro que significó algo para él y fue trascendental, ya que si no quisiera no lo hubiera hecho.

“Tú eres la mujer más especial e importante para mí”

Si un hombre no te quiere perder y descubres su infidelidad te dirá que “eres la mujer más especial e importante para mí”, pero no es así.

Si fueras la más especial e importante jamás habría tenido ojos para ninguna otra ni te habría traicionado así que no creas en él.

“Estaba pensando en ti todo el tiempo”

Otra mentira que suele decirte un hombre cuando te engaña y no quiere que lo dejes es “estaba pensando en ti todo el tiempo”.

Y es que claramente no estaba pensando en ti al estar con otra, si hubiera pensado en ti no te habría engañado o si te amara, así que no le creas nada.

“No sé qué me pasó ni por qué lo hice”

Los hombres suelen excusarse asegurando que no saben lo que les pasó ni por qué lo hicieron si supuestamente lo tenían todo contigo y es una gran mentira.

Él lo hizo conscientemente y no tiene ninguna excusa para hacer lo que hizo así que no lo perdones, pues te lo volverá a hacer.