La vida en pareja, como el resto en general, no es lineal, es como una aventura en una montaña rusa, a que hay que adaptarse y buscar siempre maneras para hacerle frente a esos momentos más álgidos, que por lo general terminan en discusión. Los acuerdos forman parte de las medidas para conseguir un equilibrio, sin embargo, hay muchas personas que, a pesar de hacer llegado a un consenso, son incapaces de cumplir.

La reconocida psicoterapeuta con especialización en relaciones de pareja, familiar, sexología y diversidad sexual, Nilda Chiaraviglio, dio una lección importante para lidiar con este tema que es muy frecuente cuando se vive con otra persona. Sin embargo, ella en su canal de Youtube, aclaró primero qué es un acuerdo, ya que aseveró que muchos tienden a confundirlo con fijar imposiciones y límites, cuando no es así.

Pareja Las 3 acciones claves que debes aplicar cuando tu pareja no respeta los acuerdos (Freepik)

“Los acuerdos son diálogos abiertos y consensuados, entre dos personas que intercambian sus puntos de vista para llegar a un mismo fin, donde ambos estén contentos del lugar al que llegaron. (...) Es entender las razones de los dos y que lleguen a un punto en común. Es abrir el tema y para hacer esto deben tener la seguridad interna de que van a ser escuchados y tomados en cuenta para decisión final”, explicó la doctora.

Ahora, teniendo en cuenta lo anterior, señaló que, cuando son los términos a los que se llegan no son realmente buenos individualmente, se van a romper; es por esto que los acuerdos muchas veces suelen ser bastante frágiles y o se cumplen. Además, acotó que una vez que se logra un consenso entre las partes, no se vale ceder.

Qué hacer cuando no se respetan los acuerdos

Chiaraviglio comentó que cuando se rompen los pactos, imponerse no es la solución más ideal, porque no funciona, lo que genera es una resistencia por parte de la otra persona, apatía y no hace caso. Entonces, desde su experiencia, sugirió tres acciones contundentes: poner límites, pero no a quien incumple, sino a uno mismo; hacer tiempo fuera responsable; y cumplir tu palabra.

“Nos los ponemos a nuestra conducta porque nosotros sí nos podemos hacer caso”, y ejemplificó: “Si grita o aplica algún tipo de violencia pasiva, hay que decirle: ‘Mira, yo en estos términos no voy a conversa (límite). Me interesa mucho el tema (tiempo fuera), pero me voy a retirar. Te invito a cenar el domingo cuando estemos más tranquilos para conversar. Ponerle fecha de cuándo se puede hablar, levantarse y dejar a la persona. (Luego cumplir con la ‘cena’)”.

Acotó que se trata de comunicar el límite que te colocas y luego cumplir con la promesa de volver para hablar, así das a entender que asumes la responsabilidad que esto acarrea. Es vital que las tres acciones se concreten porque: “si yo no respeto mi palabra, no la dignifico, por qué la dignificaría otra persona”.