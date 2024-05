Relación casual: 4 reglas que debes seguir si quieres tener una a los 30 para no terminar con el corazón roto

Una relación casual es una poco seria en la que solo tienes encuentros ocasionales y por supuesto, las relaciones sexuales son muy comunes.

Si estás cansada de las relaciones serias a tus 30 y quieres divertirte un poco y relajarte con este tipo de relación puedes hacerlo sin ningún complejo, pero existen algunas reglas que debes tener en mente.

Y es que muchas veces crees que estás preparada para una relación de este tipo y en tu mente crees que puedes exigir como lo hacías en tus otras relaciones, pero no es así.

En una relación casual generalmente no se ponen los sentimientos, solo es algo para pasar el rato, así que debes tener cuidado si no quieres terminar con el corazón roto.

4 reglas que debes seguir si quieres tener una relación casual a los 30 para no terminar con el corazón roto

No puedes sentir ni mostrar celos

Cuando estás en una relación casual, debes entender que allí no hay fidelidad, no es tu pareja, y esa persona puede salir con otras personas y hacer lo que quiera.

Así que no puedes sentir ni mostrar celos, pues no tienes derecho a ello y eso lo debes tener muy presente al momento de comenzar la relación, ya que esa persona es libre y no debe serte fiel.

No involucres sentimientos ni corazón

En una relación de este tipo como dijimos anteriormente no puedes involucrar los sentimientos ni tu corazón, pues es algo como su nombre lo indica, casual, para pasar el rat o.

Si llegas a comenzar a sentir cosas por esa persona vas a terminar lastimada, así que lo mejor sería abandonar la relación o hablar y ser sincero con él.

No hagas planes a futuro

Hacer planes a futuro es un gran error cuando estás en algo casual, pue s eso solo es para relaciones serias y formales.

No puedes hacer planes con esa persona, pues él tiene su vida y tú la suya y no es nada tuyo, así que no cuentes con él, a menos que lo hables con anticipación.

No lo presentes a tu familia ni lo invites a reuniones sociales

También debes saber que no debes presentar a esta persona con quien tienes una relación casual a tu familia, pues eso es algo muy serio.

Tampoco lo debes llevar a reuniones sociales, pues todo será muy incómodo, y lo mejor es que cada uno sepa el lugar que tiene en la vida del otro.