4 cosas que debes exigir en una relación después de los 40, por tu bienestar y estabilidad emocional

Si quieres ser feliz a los 40 no aceptes menos de esto

Cuando tienes 40 años tienes derecho de ser feliz, rehacer tu vida y hallar el amor , pues nunca es tarde y quien te diga lo contrario, definitivamente no merece estar en tu vida.

Sin embargo, existen algunas cosas que debes exigir en tu relación a esta edad que no son negociables ni tienen discusión.

Y es que esa persona que llegue a amarte, no importa si es mayor o menor que tú, debe tener estas cualidades para darte una relación madura y estable en la que seas feliz.

Lo que debes exigir en una relación después de los 40 por tu bienestar y estabilidad emocional

Madurez

Para tener una relación a los 40 años o más debes exigir madurez , para enfrentar cualquier situación y poder salir adelante juntos.

Si esa persona y esa relación no es madura entonces no durarán mucho y terminará haciéndote más daño del que ya te han hecho, y no lo mereces.

Honestidad

También debes exigir que esa relación sea totalmente honesta , que no haya mentiras, ni engaños, para que puedan ser felices.

Claramente no será una relación perfecta, pero si hay honestidad podrán superarlo todo y tú tendrás una estabilidad emocional.

Amor real

Por supuesto que el amor real es vital, y es que quien no quiere estar que se vaya, pero que no te engañe ni te haga daño.

Si ya no siente amor es mejor que sea sincero y terminen la relación para que tú puedas seguir adelante y ser feliz con alguien que sí te ame y valore.

Entrega y compromiso

También es vital que exijas entrega y compromiso, esa misma que tú das, pues ya no estás en edad de estar dando de más y ser la que lo entregue todo en la relación.

Mereces a alguien que de igual que tú, y no menos que eso, así que no aceptes menos y quédate con alguien que te merezca y te ame de verdad.