¿Sientes que nadie te atrae? Esto es lo que puede estar sucediéndote y es más común de lo que parece

Hay veces que parece que estamos desanimadas del amor y aunque lo intentemos, sencillamente nadie nos atrae o nos llama la atención, incluso aunque seas objeto de deseo de otras personas que te coquetean y te invitan a salir. Estos sentimientos no son recíprocos y en ti solo existe una tremenda apatía en el plano afectivo.

Te sorprendería saber que es algo más común de lo que parece, a pesar que el mundo constantemente nos bombardea con la idea de estar en pareja.

¿Por qué sientes que nadie te atrae aunque haya personas interesadas en ti?

A propósito, desde Psicología Online aseguran que existen varias razones que podrían explicar este fenómeno. La primera, y más frecuente, es tener expectativas demasiado elevadas en la búsqueda de una pareja y como ese príncipe perfecto no llega, no nos emocionamos con nada.

Esto incluye estándares de belleza exigentes, que sea exitoso, profesional, adinerado, que satisfaga todas tus necesidades emocionales, sea bueno en la cama, no cometa errores ni defectos, entre otros.

Otra muy importante es no estar disponibles emocionalmente. Si nos rompieron el corazón recientemente, es normal tenerle rechazo a intentar nuevas relaciones porque queremos evitar volver a sufrir y nos sentimos vulnerables aún.

El miedo al compromiso o a sentir puede influir, hayas terminado o no con alguien hace poco. Esto es miedo a que te abandonen o te rechacen, por lo que sin querer saboteas tus relaciones, te alejas de las personas, desapareces de su vida, no te permites sentir demasiado o tienes creencias limitantes como que “mostrar tus sentimientos es un signo de debilidad” o “todas las relaciones terminan en sufrimiento”.

Y por último, quizás simplemente no ha llegado la persona ideal para ti. No tienes que forzar la atracción o el deseo solo por presión social. “Puede ser que las personas que hayas conocido tuvieran intereses, valores u objetivos diferentes, por lo que no te han encajado como pareja”, afirman los expertos, así que no te desanimes y ten paciencia.