5 señales que delatan que tu pareja tiene una vida paralela y no te habías dado cuenta

Una de las situaciones más decepcionantes que puede atravesar una mujer es darse cuenta de estas señales que delatan que tu pareja tiene una vida paralela. Muchas veces por autoengaño preferimos dejar pasar las señales de alerta, o bien, vivimos en piloto automático y no nos damos cuenta de la cruel realidad que se esconde detrás de nosotras.

Ya sea porque tiene otra pareja, está casado o incluso formó una familia aparte con hijos, si te encuentras en esta situación debes apartarte por completo de esa persona, porque quien verdaderamente te ama sería incapaz de engañarte de esa manera. El amor cuida, protege y acompaña.

Señales que confirman que tu pareja tiene una vida paralela

Se ausenta en largos viajes

Esto debes manejarlo con cautela porque puede ser que su trabajo, u oficio, lo requiera pero es una característica de los hombres que tienen una doble vida para así poder pasar tiempo con su otra familia. Se va turnando con las dos bajo la excusa de compromisos laborales prolongados.

Si es ambivalente con su conducta y "viaja mucho", podría estar ocultando algo | (Imagen de prostooleh en Freepik)

Su rutina comienza a cambiar

Clásico de la infidelidad, de repente empieza a salir y llegar a la casa en horarios fuera de lo común, trabaja más horas de lo habitual, se “ve” más con los “amigos”, tiene menos dinero, se arregla distinto o luce diferente físicamente. Todos estos cambios indican el esfuerzo que hace para sostener a las dos.

Es muy reservado con sus objetos personales

Ni pienses en tocar su teléfono celular. Entre las señales claras de que tu pareja tiene una vida paralela está que no te presta su móvil, no comparte contraseñas bancarias, no te deja ver sus redes sociales, no le gusta que toques su computadora, entre otros. De lo contrario, podrías darte cuenta de la verdad.

Si de repente perdió los detalles y cambia las historias, sus mentiras empiezan a salir a flote | (Imagen de Freepic Diller en Freepik)

Cambios de humor

Sostener una vida paralela requiere mucha energía, esfuerzo, tiempo y dedicación, así que puede ser propenso a cambios de humor que pasan desde la rabia hasta la tristeza, el estrés, la preocupación, la ansiedad y hasta la depresión.

Se le empiezan a olvidar los detalles

Cuando te estaba conquistando era muy detallista, pero cuando empieza a comprometerse más contigo olvida las fechas importantes (o las confunde), te llama por el nombre de otra mujer por error, te cuenta historias que no hizo contigo, entre otros.