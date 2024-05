¿Tiene miedo a enamorarse o le falta interés? 5 señales para aprender a diferenciarlo en hombres

El miedo a enamorarse y la falta de interés se parecen bastante, pues ambas limitan trascender a una relación formal con el hombre que te gusta. Lo fundamental en los dos casos es que entiendas que no tienes que sobreesforzarte o hacer ‘algo’ para tratar de convencerlo.

Eres merecedora de amor, atención, cariño y compromiso sin tener que estar detrás de alguien. Al contrario, estas dos alternativas prueban que no es la persona ideal para ti porque no te puede dar lo que estás buscando.

Cómo saber si un hombre tiene miedo a enamorarse o le falta interés

Sufrió mucho en su última relación

Según Psicología Online, es clásico que tras tener una relación tormentosa, una persona esté cerrada a confiar en alguien más y volver a enamorarse, en especial si fue hace poco. Necesitará pasar un proceso de recuperación que requerirá paciencia de tu parte, pero te dará señales de que desea acercarse a ti poco a poco.

No muestra ningún interés en ti

Por otro lado, una persona con falta de interés será mucho más distante, ya que no tendrá mucha intención de preguntar por ti, tus problemas, gustos o cosas, sino que la conversación es más superficial y esporádica. Te presta atención más por tu cuerpo o el sexo.

En cambio, una persona con miedo a enamorarse, se interesa por tu actualidad, te elogia, disfruta tu compañía, parece feliz a tu lado y se interesa por saber más de ti.

No es coherente

Si es un hombre que te dice una y otra vez que no quiere tener una relación y sin embargo actúa como si fuera tu pareja, es porque tiene miedo al compromiso. Quiere estar a tu lado, pero su falta de herramientas emocionales le frena trascender a algo más.

Intenta sacarte de su vida

Si se ha despedido de ti varias veces, pero luego te escribe mensajes para que lo tengas presente, significa que tiene miedo de enamorarse. “Se muestra distante y no habla de sus sentimientos. Eso sucede porque cuando empieza a enamorarse, se aleja debido al miedo a pasarlo mal si la relación no sale bien”, apunta la misma fuente.

Pocas veces o ninguna toma la iniciativa

Por último, no tiene interés en ti si tu mas bien tienes que forzar todo, tarda en responder tus mensajes, no toma la iniciativa para escribirte o invitarte a salir, no tiene muestras de cariño hacia ti, no hay acercamientos físicos en público, no te presenta a tu entorno ni te presume en redes.