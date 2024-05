Conexión entre cuerpo y alma: Yudy Arias revela los beneficios de hacer yoga

Juanes, Luis Fonsi, Thalía, Ricky Martin y Maluma tienen algo más que la música en común, y es que detrás de ellos, hay una mentora que ha logrado cultivar el equilibrio mental y físico no solo para darlo todo en el escenario, sino para ser los grandes íconos que soy hoy en día.

“Fui muchísimos años a casas de muchas celebridades, ya estoy en otro, en otro mood, pero muchos años lo hice y fue hermoso, de verdad maravilloso”.

Yudy Arias, la tía ‘yogui’ de Maluma, es más que la entrenadora de las estrellas, es la guía que le da voz a una disciplina tan noble, haciéndolo no solo un estilo de vida, sino mostrando que entre sus beneficios hay algo más que un escultural cuerpo, olvidando superficialidades y ayudando a combatir trastornos como la depresión.

“El yoga despierta cosas que tú no sabías que podías sentir, sanar, hacer, y como ser humano te lleva a estados hermosos. Estás conectado contigo, tienes más compasión con las personas, juzgas menos, eres más feliz y no te dejas llevar por ese mundo plástico y superficial”.

Yudy Arias

Con más de 620 mil seguidores en su cuenta de Instagram @yudyarias y en aumento, encontramos que el secreto para encontrar esa armonía y paz que tanto anhelamos está en una disciplina como el yoga, que crea una unión entre cuerpo, alma y mente.

Aunque su historia con la meditación se remonta tres décadas atrás, todo comienza hace 15 años, cuando acudió a un especialista para pedir ayuda luego de tener a su primer hijo, pues estaba presentando síntomas de depresión, donde se batió entre tomar medicamentos o ejercitarse haciendo yoga.

“Cuando nació mi primer hijo, comencé a tener síntomas de depresión, y busqué ayuda. Entonces la psiquiatra me dijo ‘si no te quieres medicar, tienes que hacer yoga’”.

Luego de mostrarse escéptica sobre esta disciplina, comenzó su travesía de desde hace más de una década no ha parado y que, hoy la trajo con Nueva Mujer, revelando los beneficios ocultos de practicarla y llevando su mensaje a través de las estrellas que se han acercado a ella para convertirla en su coach.

“Me daba flojera porque yo pensaba que era como ‘solo me voy a sentar ahí’ y no. Es mucho de ejercicio y yo amo el deporte. Fui superfeliz, desde el primer día tuve cambios en mi estado de ánimo. A la semana mi depresión había desaparecido un 80%. Yo dije ‘Dios mío, esto es magia, la gente tiene que saber’. Y me comencé a certificar, a estudiar y ahí comencé a darle clases a celebridades, a mucha gente que se acercaba a mí”.

Yudy Arias

Llevar su mensaje a través de las estrellas ha sido para algo hermoso para Yudy, algo que no se esperaba, pues, surgió como algo espontáneo para ella, revelando que espera que su mensaje sirva para aquellos que también busquen curarse:

“Tengo que decir que con todo el amor, yo siempre ofrezco todo lo que sé, lo que aprendo. Cualquier consejo, tip. Sugerencia que alguna persona le sirva, yo estoy lista para dárselo. Un día entendí también que es algo también, que la vida me lo mandó y no lo podía esconder”.

La coach de yoga confesó también que las celebridades que han aprendido de ella, olvidan lo superficial para dar paso a un camino espiritual.

“Descubrí que las celebridades aprecian mucho el camino espiritual, el yoga y la meditación. Quizá porque tienen poco tiempo por sus estilos de vida, o quizá porque cuando uno tiene muchas cosas dice como ‘okay, pero ¿qué más, qué sigue?’, entonces yo sé que eso los llena mucho”.

Coach Yudy Arias

Yudy Arias también reveló algunos de los beneficios que trae practicar yoga, definiéndolo como una bendición y una verdadera medicina, un cambio 360º que no solo repercute en lo físico, también en el plano mental y astral.

“Yo cuando comencé me sorprendía mucho porque salía de mis clases y veía más nítido y escuchaba mejor. Y es como una conciencia y una presencia, es mucha presencia absoluta, y eso con nada en mi vida yo lo había experimentado. Eso es de las cosas que más me sorprendió y mis cambios físicos. Había acabado de tener mi bebé y obviamente me puse más delgada, pero la estructura más fuerte. Todo se lo agradezco al yoga”.

A esto se le suman todos los beneficios que promueven la salud mental, como ella combatió la depresión, el yoga tiene bondades para las personas que las practican para sentirse bien consigo mismos, y dejar atrás las superficialidades.

“El yoga te lleva a tu centro a entender que nunca estás solo. A entender que ni siquiera son importantes las cosas de afuera, las que deseamos toda la vida. Si cuando uno ya las tiene y se siente como que no era eso, es como volver a tu raíz, entenderte, entender tus errores y vencerlos o aceptarlos y estar feliz con ellos. Es acercarte a las personas sin juzgarlas”.

Además, contó que el yoga también repercute en temas de pareja, pues, ayuda a enamorarte más de tu chico, “Nos pone más sexys y como un poquito más hot”.

Yudy Arias

Por último, la tía yogui de Maluma compartió su consejo para comenzar a tener un estilo de vida saludable