Qué es una relación abierta y por qué no es lo mismo que el poliamor: ventajas y desventajas

En medio de la apertura de las uniones amorosas, es importante saber diferenciar entre los diferentes tipos que existen, por ejemplo una relación abierta, sobre otras similares, como el poliamor. Aunque es fácil confundirse, en realidad son maneras de vincularse completamente distintas y que no se adaptan a cualquiera.

Qué es una relación abierta y sus diferencias con el poliamor

Pues bien, una relación abierta es como un noviazgo no monógamo donde hay (o no) conexión emocional, pero apertura para disfrutar de otras experiencias sexuales y satisfacer necesidades físicas con otras personas sin que eso sea motivo de discusiones o ruptura. Los dos están plenamente de acuerdo y por lo general se basan en el desconocimiento: no saber con quien se sale o se tiene sexo.

Las relaciones abiertas son más misteriosas con lo que sucede fuera del vínculo | Freepik

Cada una va estableciendo sus propios acuerdos, pero la idea es crear una sociedad en la que se permite ver abiertamente a otras personas, sin sentir preocupación o remordimiento por ello. Para algunos no lazo emocional, pero depende de cada quien.

Por otro lado, Psicología Online define al poliamor como “una práctica en la que se quiere por igual a más de una pareja. En este tipo de relaciones, los miembros de la pareja se profesan afecto y distintas maneras de amor”, porque “son capaces de enamorarse y amar a varias personas sin la necesidad de establecer una jerarquía”.

El poliamor es una sociedad amorosa donde todos comparten las responsabilidades y compromisos de pareja | (Freepik)

“Es decir, se enfoca en establecer relaciones emocionalmente comprometidas con varias personas que se apoyan entre sí”, apuntan, las cuales además pueden ser abiertas o cerradas, o sea, con la posibilidad de incluir a alguien más a este círculo amoroso o no.

A diferencia de las relaciones abiertas, todos se consideran igualmente amados y se profesan afecto y están atentas a los detalles entre sí, por lo que suelen durar a largo plazo. En las relaciones abiertas, en cambio, no siempre existe la obligación de cumplir con el protocolo propio de una pareja ya que muchas veces se está por la compañía y el sexo solamente.