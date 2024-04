¿Los hombres pueden olvidarte de un día para el otro? Lo que dicen los psicólogos de esto

Muchas mujeres han atravesado el trauma de dejar de ser de un día para el otro, el amor de su pareja. Esto nos hace pensar si los hombres tienen la capacidad de olvidarte tan rápidamente, pues para nosotras se nos hace eterno ese proceso de superar la ruptura.

Hay muchos alicientes que entran en la ecuación y que hacen cada caso particular. Por ejemplo, si hubo una infidelidad de por medio, si la relación tenía muchos años y el amor estaba desgastado, si la pareja tiene un tipo de apego evitativo por lo que ‘huye’ de sus sentimientos, entre otras razones.

Quizás él también te piensa y recuerda la relación como tú lo haces | (Freepik)

¿Los hombres pueden olvidarte de un día para el otro?

No obstante, si lo tuyo fue más repentino e incluso todavía te cuestionas las razones que pudieron llevar a que esa persona te abandonara de la nada, Psicología Online afirma que cuando el vínculo realmente fue significativo, los hombres no pueden olvidarte de un día para el otro.

Quizás no te lo demuestre y prefiera guardarse sus sentimientos, pensamientos y recuerdos para sí mismo, pero olvidarse de alguien es un proceso gradual porque es igual a hacer el duelo de una parte de nuestra vida que murió, incluso de esas expectativas e ilusiones que jamás se van a alcanzar.

Los recuerdos, el amor, las dudas, la culpa, el arrepentimiento y la pasión no se desvancen rápidamente | (Imagen de Freepik)

“Por ello, olvidar a alguien rápido es complicado. A veces, las personas pueden tener momentos de claridad o decisión que les hacen sentir que han dejado atrás a alguien, pero esto no implica necesariamente un olvido completo”, aseguran. Para esto es necesario crecimiento interior y tener paciencia, así que no, tu ex no te ha olvidado tan fácil.

“El tiempo estimado para olvidar a una persona dependerá, por supuesto, de múltiples factores personales y contextuales. Algunas personas pueden superar rápidamente una relación, mientras que para otras puede llevar meses o incluso años”, aseguran, por lo que no debes sentirte prescindible, poco especial o valiosa. No te lo tomes personal, porque la decisión partió de un proceso suyo interno y no de que hay algo malo en ti.