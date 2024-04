¿Qué es Squealing, la nueva técnica para olvidar a tu ex que te hará el proceso más fácil?

¿Qué es Squealing para superar a un ex? | (Imagen de Stefamerpik en Freepik)

Todas sabemos que una de las tareas más difíciles es olvidar a un ex, por eso se ideó el squealing, una nueva técnica que te hará el proceso llevadero y soportable para que hagas tu duelo en paz. Siempre nos ponemos presión porque queremos superarlo rápido y fingir que no nos duele, pero esto solo resulta contraproducente a largo plazo.

Además de este tip que recomiendan los psicólogos, hay otras prácticas que te pueden ayudar a ganar alivio como dedicarle tiempo a tus pasatiempos, trabajar en tu amor propio, desahogarte a través de escribir en un diario (journaling) y hacer meditaciones y ejercicio físico.

¿Qué es Squealing?

Pues bien, Marie Claire define al squealing como “una técnica que nos invita a estar presentes y afrontar nuestros sentimientos, algo que muchas veces evitamos cuando estamos heridas emocionalmente”. Por eso, es importante comprender que es mejor atravesar la incomodidad a corto plazo, que extender nuestro viacrusis afectivo.

“Consiste en llevar los momentos de tristeza a través de la realidad, de manera que podamos mitigar la fuerza de las emociones sin caer en la negación o en escenarios imaginativos que nos impiden crecer y eventualmente superar por completo a la persona”, apuntan.

Tienes que ser amable contigo misma y entender que el proceso es lento y doloroso | (Antoni Shkraba/Pexels)

Esto se puede lograr con diferentes prácticas para vivir lo que sentimos, pero sin estancarnos en el dolor. Por ejemplo, creando una red de apoyo con familiares o amigos con los que puedas desahogarte y ser sincera sobre lo que sientes.

Dejarte llevar por la tristeza en momentos donde puedas conectar contigo misma, llorar, escribir y simplemente sacar eso que sientes que te tiene tan abrumada internamente. Reflexiona qué sientes, qué desencadenó ese sentimiento y trata de enfrentar esos momentos con tranquilidad y ejercicios de respiración.

Si tu relación acabó o está terminando, una red de apoyo es fundamental | (Darko/Freepik)

También recuerda desintoxicarte de tu ex. “A menudo se dice que dejar de seguir o bloquear a tu ex pareja es una actitud infantil, pero en realidad estás cuidando tu salud mental en todo momento. Muchas personas no pueden seguir adelante porque constantemente están stalkeando”, recomiendan.