Así es como las mujeres elegantes toman la iniciativa para invitar a salir a un hombre: 5 tips

En el pasado quedó que las mujeres tuviéramos que esperar a que el hombre tomara la iniciativa para iniciar una relación o al menos, unas citas. Así puedes hacerlo siguiendo el ejemplo de mujeres decididas y elegantes, que entienden que esto no es ‘perder la dignidad’, sino ser proactivas por ir tras lo que queremos.

La clave más importante es la seguridad en ti misma y entender que no pasa nada si recibimos un “no” como respuesta. No se trata de un rechazo por el que debamos avergonzarnos, sino comprender que cada quien tiene prioridades, gustos, deseos, personalidades e historias distintas ¡y no siempre habrá compatibilidad o conexión!

Tips para mujeres que quieren tomar la iniciativa e invitar a salir a un hombre

Piensa en lo que quieres

Es importante partir reflexionando sobre lo que buscas conseguir. Tal como dicen desde Clara, ¿quieres salir en citas?, ¿buscas una relación formal o casual?, ¿realmente te gusta o simplemente hay atracción? Hacerse todas estas preguntas y más te ayudará a saber realmente qué sientes y qué buscas con esa otra persona.

No te ilusiones más de la cuenta y piensa en lo que buscas obtener de esa persona | (Freepik)

Analiza la situación

Una vez que tienes claro lo que quieres sacar de esta situación, analiza cuál es la mejor manera de hacerlo. Para muchas es más fácil por redes sociales o WhatsApp ya que así no tienes que verle a la cara, pero para algunas es más fácil lanzarle un comentario casual en persona (si se ven constantemente) y ver qué pasa. Hazlo cuando lo veas de buen humor y no esté ocupado.

Escoge el tono

¿Directo o más sutil? Eso dependerá de tu personalidad, las posibilidades de que veas a tu favor y la seguridad en ti misma. Algunas simplemente pueden decir “Me gustas, ¿te apetece que vayamos a tomar algo?”, tal cual. Otras podrían cambiarlo por “Me gustaría conocernos más, ¿hacemos algo?” o “¿Qué harás el viernes? Me gustaría ir a conocer tal sitio...”.

No tengas miedo de ir por lo que quieres, pero no te lo tomes personal si no sale como pensabas | (Ernesto Tijerina Cantú/Pexels)

Sé específica

Un secreto que te acercará al éxito es poner una fecha concisa y precisa. Si lo dejas abierto, puede ser que nunca se dé el encuentro, mientras que si le pones día comprobarás qué tan interesada esa persona. Si te mueve el día no pasa nada, quizás está ocupado. No obstante, debe partir de él la disposición para darte una fecha conveniente y verte.

Tómatelo con calma

Si te dice “sí” no te ilusiones demasiado y deja las cosas fluir pues apenas es un buen comienzo. Si te dice “no”, o no tiene suficiente interés, míralo como una redirección hacia otra persona con la que si puedan haber sentimientos recíprocos. No te lo tomes personal, permítete sentir pero continúa con tu vida y dedícate a tus cosas.

“Recuerda que el rechazo no define tu valía, ni si eres merecedora del amor, sino que te abre camino hacia nuevas posibilidades”, apuntan en la misma fuente.