¿Quieres paz con tu pareja? Así es cómo debes posicionar tu cama, según el Feng Shui

La habitación es uno de los espacios más importante en cualquier hogar, pues el área en donde el cuerpo se revitaliza cada noche, es el reflejo de la personalidad de quienes lo ocupan y es por esto que cuando se trata de una pareja, adquiere un valor más importante porque en el centro de privacidad, encuentro y reposo, pero si no está energizado adecuadamente, puede incrementar los problemas. El Feng Shui ofrece algunos consejos para lograr un equilibrio.

Hay que tomar en cuenta muchos aspectos, como la decoración, los colores de las paredes y accesorios, la iluminación, pero lo más importante es la cama, ya que este es el punto de reunión de los amantes, allí es donde se gestan los actos profundos de amor, donde se piensa, se reflexiona. Entonces, es vital tomar ciertos puntos a considerar al momento de posicionarla, para decirle adiós a las discusiones con la pareja.

El Feng Shui se apoya en el mapa de Bagua, una especie de plano en el que te indica cómo debe estar distribuida la casa según las energías, para armonizarlas y promover la salud, la felicidad y la prosperidad.

¿Cómo no colocar la cama?

Si lo que estás buscando es armonía, entonces tienes que evitar que la cama esté de espalda a la puerta, ya que se genera una vibra de alerta constante porque no se puede ver lo que puede pasar por allí. Otra forma que es mejor que no intentes es disponerla en la misma posición de la puerta, puesto que también genera inquietud. Pero no si no tienes alternativa, entonces, apóyate en unas campanillas de viento y ponlas entrada.

Frente a la puerta en un rotundo no, pues se considera una posición de “ataque” en Feng Shui. Es importante que haya espacio suficiente alrededor de la cama para permitir un flujo de energía armonioso. Evita colocar la cama demasiado cerca de muebles grandes, como armarios o estantes, y asegúrate de que haya espacio para moverse cómodamente alrededor de la cama.

La mejor forma de disminuir las peleas

Lo primero que tienes que hacer el colocar la cama contra una pared, porque frente a la ventana porque se diluyen las energías y una forma de disminuir este impacto es usar una cama alta y con un cabecero imponente.

Es importante que la pareja tenga vista de la puerta, pues esto se conoce como la “posición de comando” y permite que la persona se sienta en control de su entorno mientras descansa. A esto se le suma que la cabecera debe apuntar hacia el norte para tener un sueño reparador. Pero, si se busca activar la energía sexual, entonces hay que poner mirando hacia el sur, así se irán disipando las asperezas en la relación.