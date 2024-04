¿Se arrepiente? 5 cosas que experimenta un hombre al perder a una mujer valiosa

Lamentablemente muchas veces es cierto aquello de no saber lo que se tiene, hasta que se pierde. Eso le pasa a un hombre cuando deja ir una mujer valiosa y reacciona demasiado tarde. No es hasta que ella se cansa de intentarlo y pedirle que cambie, que se marcha y ya no insiste más, que él se da cuenta de lo especial que era.

Algunos piden una segunda oportunidad, otros simplemente lo dejan pasar, asumen la culpa y viven con el arrepentimiento, pero en medio de ello surgen muchas emociones que los hacen pasar un mal rato.

¿Qué experimenta un hombre al perder a una mujer valiosa?

Reconoce sus virtudes

Una vez que el hombre empieza a internalizar que perdió a una mujer valiosa, es común que también recurra a idealizarla o al menos a reconocer en gran medida todos esos atributos positivos que la caracterizan como el valor que ella le aportaba, su interés, atención, cariño y más. Empezará a echar de menos todos los detalles que tenía con él.

Ese hombre comenzará a echarla de menos y a pensar en ella | (Imagen de Freepik)

Recordará la felicidad que tuvo a su lado

Como parte de la nostalgia, empezará a recordar con mayor frecuencia todo lo positivo que le pasó a su lado, las anécdotas, los recuerdos de la relación, los momentos divertidos o incluso los tristes. Se pondrá a repasar mentalmente esos momentos porque son lo único que le permite aferrarse a ella.

Arrepentimiento

Es común que el hombre que perdió a una mujer valiosa empiece a reflexionar sobre lo que hizo mal, cómo pudo haberse gestionado mejor, desee tener otra oportunidad, anhele poder echar el tiempo atrás y repase qué es lo que le hubiese gustado hacer diferente. No es extraño que se señale con dureza por los errores que cometió.

Se arrepentirá por haberla hecho sufrir | (Gustavo Fring/Pexels)

Evitará el tema

Otros hombres tienden a ocupar su tiempo trabajando en exceso o sumiéndose en otras actividades para evitar pensar tanto en su ex, porque les atormenta o las emociones los abruman. Salir con los amigos, exceso de videojuegos y demás, son comunes.

Aprende su lección

Si esa mujer le cerró la puerta para siempre o cree que ya no será lo mismo y es mejor dejarla ir, que ser egoísta por cómo la hirió, ese hombre buscará cambiar para no repetir sus errores con otras personas. Buscará ser una mejor persona, incluso ir a terapia, enfrentarse a sus miedos y sanar sus heridas.