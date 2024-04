¿Tu pareja le tiene miedo al compromiso? 3 razones por las que no se quiere casar y no es por tu culpa

Pareja Muchas veces los hombres les temen al compromiso pero no es por tu culpa (Wu Jianxiong/Unplash)

Si tú te quieres casar, pero tu pareja no, siempre evade el tema, te da mil excusas, y simplemente está negado a hacerlo pueden ser por diferentes razones.

Muchas causas pueden llevar a que un hombre no se quiera casar y no siempre es por ti, o porque sea tu culpa, sino que hay otras razones que no sabes o desconoces.

Por eso aquí te las decimos para que entiendas que no es tu culpa y ayudes a tu pareja a superarlo si quieres un futuro con él, o dejarlo si no le ves solución a ello.

Recomendados

Razones por las que tu pareja no se quiere casar contigo y no es por tu culpa

Traumas del pasado

Muchas veces tu pareja tiene miedo de comprometerse contigo por algún trauma que vivió en una relación pasada.

Ya sea que lo dejaron plantado, le cancelaron el compromiso, lo engañaron, cualquier cosa pudo haber pasado en esa relación antigua por la que él tiene miedo de volver a vivir lo mismo contigo.

Así que es importante indagar para que él te diga la verdad y puedan solucionarlo si quieres llegar al altar con él.

No quiere que su relación cambie

Otras vece s tu pareja teme que su relación contigo cambie y sea peor a como es ahora en el noviazgo porque tiene esa percepción o porque ha visto eso en sus padres.

Algunos consideran que se puede perder lo que han construido hasta ahora al llevar la relación a otro nivel o sacarla de la zona de confort y por eso no quieren comprometerse.

Vio que otros matrimonios fracasaron y no quiere que les pase igual

Muchas veces los traumas de los demás o de los padres lo sufren ellos y al ver lo mal que fueron otras relaciones al casarse, no quiere que a ustedes les pase lo mismo.

Así que esto tampoco será tu culpa y es importante que lo hablen para que le hagas entender que si le pasó a alguien no tiene que pasarles a ustedes.