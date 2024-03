Cómo saber que eres la amante y no la oficial: 4 claves para descubrirlo

Pareja Existen muchas formas de saber que eres la amante y no la oficial y te decimos cómo (Joel Overbeck/Unplash)

Cuando tienes la sospecha que eres la otra, la amante y no la oficial, es momento de descubrirlo para que sepas la verdad y termines con esa relación si es necesario.

Y es que muchas veces resulta que eres la otra y no lo sabes, porque nadie está dispuesta a hacer lo que no le gusta que le hagan, pero no estás consciente que tienes el puesto de la amante.

Así que si tienes alguna sospecha de serlo, te decimos cómo descubrirlo y desenmascarar a ese hombre que es infiel y no te habló con la verdad.

Claves para saber que eres la amante y no la oficial

Inventa excusas para no pasar contigo fechas especiales

Si en las fechas especiales como San Valentín, Navidad, Año Nuevo o vacaciones él inventa excusa para no estar contigo ni pasar esa fecha especial juntos es porque eres la otra.

Porque claramente esas fechas se pasan con la pareja y en familia, y si siempre te evade para esos días quiere decir que tiene alguien más con quien los vive y ella es la oficial.

No salen a lugares muy concurridos

Otra forma de saber que eres la otra es si ves que no le gusta salir a lugares muy concurridos donde muchas personas los puedan ver.

Cuando él siempre pone excusas para ir a centros comerciales, parques, o teatros, y solo quiere que estén solos o donde nadie pueda verlos, es porque no quiere que lo descubran contigo.

No publica fotos contigo en ninguna red social

Si tu pareja nunca publica fotos o videos contigo en ninguna red social, ni Instagram, WhatsApp, Facebook, es porque te está ocultando y eres la amante.

Está bien que algunos hombres no se animan a publicar mucho en sus redes pero cuando están enamorados al menos una foto publican en alguna fecha especial, en tu cumpleaños, o sin razón en específico, y si no lo hace es porque no eres la oficial.

No le gustan las sorpresas

Cuando tu pareja tiene que planificar cada salida y encuentro contigo y no toma bien cuando lo quieres sorprender apareciéndote en su lugar de trabajo o con una salida de último minuto sin duda eres la otra.

Y es que el hecho que improvises daña sus planes, pues ya tiene todo calculado y cuadrado para estar contigo y con la oficial, así que si ves que le molesta alguna sorpresa debes sospechar.