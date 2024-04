¿Qué es el ‘slow fade’ y cómo saber si eres víctima? Es una práctica peor que el ‘ghosting’

Una nueva táctica de manipulación en las relaciones amorosas ha sido detectada. Se parece al ghosting en sus intenciones, pero peor y más difícil de percibir cuando está sucediendo: el slow fade.

No se trata de una práctica nueva, pero recién ha sido bautizada con este nombre. De acuerdo a la psicóloga Jennice Vilhauer, el término define a una forma gradual de ghaslighting que alguien ejecuta cuando quiere acabar un idilio, pero no tiene el coraje de hacerlo o hablarlo con su pareja.

El individuo comienza a tomar acciones para que ese vínculo sentimental vaya muriendo de manera lenta y progresiva, por lo que todo se siente ambiguo y agobiante para la víctima de esta práctica.

“El slow fade es esencialmente la farsa que alguien hace cuando ha tomado la decisión de terminar la relación, pero no comparte su decisión”, explicó Vilhauer en un artículo para Psychology Today.

“En lugar de decirle directamente a la otra persona que todo ha terminado, continúa fingiendo que la relación está intacta mientras envía señales contradictorias y se aleja lentamente, con la esperanza de que la otra persona capte la indirecta y capte el mensaje”, señala la experta.

Muchos de los que efectúan el slow fade lo hacen creyendo que de esta manera causarán menos dolor, pero al tratarse de gaslighting llevan a su enamorado a dudar de sí, su capacidad y su valor.

La autora del libro Think Forward to Thrive destacó que “cuando alguien siente que no puede confiar en su propio juicio, su capacidad para tener relaciones con otras personas se ve dañada”.

“Es probable que se vuelvan más ansiosos e inseguros y tengan dificultades para abrirse o ser vulnerables”, resaltó sobre las consecuencias de esta mala práctica en el mundo de las citas actual.

Las señales de que eres víctima de slow fade por parte de tu pareja

El slow fade es difícil de detectar, pero tampoco imposible. Por eso, a continuación, te presentamos algunas señales claras de que estás siendo víctima de este fenómeno, según la revista GQ:

Tu pareja siempre evade las pláticas incómodas

Aunque hagan planes en pareja, suelen cancelarse o nunca se concretan

Ya no hablan sobre su futuro juntos o sus sueños en la relación

Te hace lovebombing para desagraviar el slow fading

Tarda mucho en contestar tus mensajes o simplemente no responde

Te mandan señales vagas y discordantes con sus actitudes

Si les reclamas, afirman que todo está en tu cabeza

Tienen una excusa para todos sus comportamientos

Mantiene una comunicación muy superficial

Interactúan mayormente por mensajería o redes sociales

Tú eres la que siempre buscas a la otra persona

¿Qué hacer si sospechas que te están haciendo slow fading?

Si sientes que estás siendo víctima de slow fade, es posible que primeramente te sientas fatal y no sepas cómo proceder; sin embargo, hay algunos pasos que puedes seguir para lidiar con el asunto.

En primer lugar, debes intentar conversar al respecto con tu pareja. Prepara los temas que deseas tocar para abordarlos todos y evitar que te cambien el tema. Busca sinceridad y claridad.

También tienes que procurar comprender los motivos. El saber la raíz de un problema te permite hallar una salida. Además, te ayuda a entender que no es tu culpa ni quiere decir que hayas hecho algo malo.

Al contrario, el slow fade es un reflejo de que la otra persona no está en sintonía contigo y no tiene el valor para comunicarlo. También es importante que pongas una fecha límite al asunto.

No se trata de darle un ultimátum a tu pareja, si no a ti. El objetivo es que tengas claridad sobre el punto en donde, si nada ha cambiado para entonces, tomes una elección sobre la relación por tu bien.

Por último, si crees ser víctima de slow fade, trata de consolidar tu red de apoyo para que puedas sostenerte en quienes te quieren y evites sentirte sola o te quedes con quien te está manipulando.