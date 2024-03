5 señales de que eres buena besando y vuelves locos a los hombres

Los besos son vitales en la seducción y sostener una relación a largo plazo, por lo que te revelamos las señales de que eres buena besando, para llenarte de confianza a la hora de ir tras tus objetivos.

Como todo arte, se va perfeccionando con el paso del tiempo y la práctica, pero hay ciertos indicios que te confirmarán que vas por buen camino y que tu compañero está disfrutando tanto como tú.

Señales de que eres buena besando

La sincronización es correcta

Este es un aspecto decisivo a la hora de besar, porque es incómodo no encontrar la sintonía de ir al mismo ritmo, en la dirección adecuada o con la intensidad a la par que el otro. Los labios y la lengua tienen que ‘bailar’ correctamente, pero sin ser demasiado invasivas, ni estar demasiado rígidas. La suavidad y la coquetería son dos elementos importantes.

Recomendados

Las sonrisas, las miradas y su lenguaje corporal con las manos te dirán mucho (Foto: Unsplash)

Cierra los ojos y te acaricia el cuerpo

Si un hombre está disfrutando tus besos, lo sentirás en el resto de su cuerpo. Cerrará los ojos para involucrarse más, así como le dará rienda suelta a sus manos para acariciar tu espalda, tu cintura o tus nalgas. Tomará tu nuca ¡y hasta hará pequeños ruiditos de placer!

Sonríe a la mitad del beso

¿Qué mejor demostración de química y agrado que una sonrisa? Esta es una de las señales de que eres buena besando más satisfactorias porque te indica que él la está pasando de maravilla. El contacto visual directo a tus ojos o labios, o también que mantiene los ojos cerrados, aun cuando sus rostros se separan son otras claves.

Si se volvió adicto a besarte, es porque le encanta cómo lo haces (Foto: Unsplash)

Aportas variedad

Además de cuidar detalles importantes como evitar el exceso de saliva, también le huyes a los besos monótonos, sin cambios en la velocidad, la presión o los lugares. La creatividad es importante, sobre todo si complementas con besos en mejillas, orejas o cuello.

Te besa mucho

Otro punto a favor es que recibes elogios de su parte por tu manera de besar y en caso de que no lo diga, le gusta repetir tus besos. Es tan simple como el hecho de que si no le gustaran tus besos, no volvería a besarte. Si no puede separarse de ti, le creaste una adicción.