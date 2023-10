Enloquece con besos a tu novio: los 5 lugares que te convertirán en una mujer inolvidable

La seducción es todo un arte que tiene sus técnicas y aunque no se necesita ser toda una experta para hacerlo, no está demás aprender unos cuántos trucos que te den una ventaja y permitan que ese hombre que perdidamente apasionado por ti y no quiera dejarte. Que no importa a donde vaya o con quien esté, pues serás inolvidable.

Besar puede llevarte al cielo o sencillamente matar de un plumazo toda la pasión ardiente entre ustedes, por eso es importante saber cuáles son esos puntos exactos del cuerpo que se deben tocar con los labios suavemente para generar una explosión sensual y sexual.

Amor y pasión Pixabay

Por puesto que debes estar segura de que él quiere algo contigo, que se siente atraído porque a veces solemos ver señales donde no las hay, pero si esto lo tienes confirmado y el coqueteo entre ustedes ha sido intenso, pues que la hora de besarlo llegue con todas las pompas. No olvides mantener siempre hidratados tus labios, para que esos besos sean suaves.

1. Labios

Es el lugar por excelencia para sellar el inicio de la relación o de un juego erótico. Este es el punto de partida, pero cuyos efectos se sienten en todo el cuerpo cuando se entrega todo. Para que seas inolvidable. Procura que sean apasionados, profundos y prolongados. También pueden intentar besarlo en la comisura de la boca. Esto lo detonará.

2. Oreja

Los besos en esta zona del cuello son para cuando la relación ya ha avanzado un poco más. Son muy sensuales, puesto que las terminaciones nerviosas del lugar hacen que con un solo beso allí desee comerte entera de una sola vez. Solo debes ser cuidadosa, muerde suavemente el lóbulo de la oreja.

3. Cuello

Si hablamos erotismo total, pues el cuello se lleva el protagonismo porque es una de las partes más sensibles del cuerpo. Una muestra de amor ahí se siente rápidamente en el sur. Para subirle aún más la temperatura procura lamerlo desde el cuello hasta llegar al lóbulo de la oreja.

4. En la espalda

Son muy tiernos y sexys, así que dependerá lo quieres que te recuerde. Con mucho cariño, puedes demostrarle a través de tus labios que su espalda es tu bahía, tu puerto seguro. Pero si deseas encender la llama de la pasión no dudes en empezar por la parte de la nuca y con la punta de tu lengua dibujar tu ruta hacia el sur por toda su columna.

5. Frente

Este lugar no es erógeno, pero sí muy tierno y pues los hombres también adoran estos momentos de entrega total, cuando ambos quedan vulnerables ante el otro, pero al mismo tiempo fortalecidos por el amor. Así que un beso en la frente es el sello de que se adoran con locura y que la protección entre ambos está garantizada.