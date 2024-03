5 conductas de un hombre por las que NO deberías aceptarle una segunda cita

Conductas de un hombre por las que NO deberías aceptarle una segunda cita | (Freepik)

El primer encuentro es muy importante, así que debes tener en cuenta las conductas de un hombre por las que no deberías aceptarle una segunda cita para proteger tu corazón o tu bienestar de malas experiencias.

Aunque las interacciones en los vínculos van mejorando con el tiempo, también es de mujeres sabias escuchar su intuición y aprender a detectar las banderas rojas antes que sea demasiado tarde.

Conductas de un hombre por las que no deberías aceptarle una segunda cita

No ser puntual

Un hombre que realmente está interesado en ti jamás llegaría tarde pues quiere quedar como todo un caballero ante ti. Lo contrario es una falta de consideración y de respeto ante la agenda que pautaron, aunque claro que se le puede presentar un incidente, pero debe ser honesto y pedir disculpas al respecto.

Hay muchos gestos y conductas que delatan a ese hombre | (Pexels)

Mirar el celular

¿Fue a ver su teléfono o a conversar contigo? Este es un gesto descortés que predispone el resto de la conversación y que además demuestra muy poco interés en ti. Es desagradable y te prueba que es una persona un tanto egoísta.

Hablar de su ex

Esta es una gran bandera roja ya que puede darte a entender que todavía no la ha superado, que comparará a todas sus parejas con esa mujer y que no busca nada serio, por ejemplo. Esos temas son para encuentros posteriores, donde la generación de confianza puede permitir abrirse a intimidades de esta clase.

Tienes que estar atenta a las 'red flags' en tus primeras citas | (Freepik)

Hablar mucho de sí mismo

Pertenece a una de esas conductas de un hombre por las que no deberías aceptarle una segunda cita, ya que devela egocentrismo y poca consideración hacia la otra persona, puesto que es algo desagradable, que no permite conocerse como es debido y que prueba que tiene problemas de comunicación.

Ser desagradable con los modales

Si esa persona no se arregló lo suficiente, no tiene un buen aroma o sus modales son cuestionables, no le interesas. Todos queremos generar buena impresión y por eso es importante mantener las formas lo mejor posible, así como evitar temas incómodos en las conversaciones.