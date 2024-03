5 conductas de un hombre que dicen más que un “te amo”

Si eres de las personas que se deja llevar por las palabras, te presentamos las conductas de un hombre que dicen más que un “te amo” y en las cuales realmente deberías fijarte.

De nada sirve que alguien te diga que eres una persona muy especial, pero sus actos demuestren todo lo contrario, por lo que préstale atención a los que de verdad son congruentes y coherentes con lo que dicen.

Conductas de un hombre que dicen más que un “te amo”

Está pendiente de ti

Se encuentra disponible en tus mejores y peores momentos, no te descuida, se preocupa por tu bienestar y jamás te deja sola pues le encanta pasar tiempo contigo. Valora a la persona que se mantiene constantemente atenta a tus necesidades, pues no abundan, sobre todo si no solo está atraído por tu físico sino que también se preocupa por tus emociones.

Sientes seguridad

Poco se habla de lo importante que es no sentir ansiedad en un vínculo amoroso. Que te sientas segura que esa persona te quiere, te valora, te respeta y no buscará a nadie más para saciar sus deseos. Esto te da paz y te permite enfocar tu energía en otras cosas, como tus objetivos profesionales.

Te hace regalos

Si no lo sabías, dar detalles o regalos es uno de los cinco lenguajes del amor y que significa que esa persona te tiene presente en su mente, le gusta consentirte, te presta atención y quiere hacerte feliz.

Soluciona tus problemas

Si te nota estresada o preocupada por una situación, ese hombre se enfocará en ayudarte a encontrar una solución a eso que te agobia, pues no le gusta verte sufrir y además eso lo hace sentir autosuficiente y tu protector.

Con el contacto físico

Otra de las conductas de un hombre que dicen más que un “te amo” es que se muera siempre por estar cerca de ti, te dé besos, abrazos, le guste agarrar tus manos o sentirte cerca. Eso habla de atracción física y pasión hacia a ti.