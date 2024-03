Los 7 patrones que sí funcionan en una relación y que debes poner en práctica con tu pareja

Vivir en pareja es una de las cosas más complicadas en la vida del ser humano, porque entran en juego muchas acciones de ambas partes y conseguir un equilibrio puede resultar fáciles para unos, pero difíciles para otros. Pero, siempre es necesario poner en prácticas algunos patrones y dejar atrás ciertas creencias para tener éxito en una relación, especialmente amorosa.

Marian Rojas Estapé, psiquiatra especialista en emociones, cerebro, felicidad, estrés y salud, detalla que para ella existen tres tipos de parejas: Las que se funcionan solas, aunque nada que se lleve solo, pero hay parejas que tienen química, que se llevan bien, todo fluye. Las que se llevan fatal, que siempre se pelean, están en tensiones, que nada les funciona; y luego están las parejas que funcionan con dedicación, con grandes dosis de perdón, de aceptación.

La especialista explicó que para que haya éxito con la persona que amas es necesario tener en cuenta algunos puntos importantes como, la comunicación, la sensibilidad y la imaginación, entre otros.

Los patrones de la felicidad en pareja

1. Trabajar la comunicación

Para Rojas Estapé hay que tomar en cuenta cómo hablar, cómo expresar lo que se ve y se siente, así como “sacar la lista de los agravios y heridas del pasado. En la pelea el cerebro siempre muestra de golpe heridas, daños, ofensas y feos que la otra personal le ha hecho. Esto genera angustia den o seguir hacia adelante, sino de estar anclado en algo del pasado. La comunicación es clave”. Se sabe que la pareja que tiene una buena comunicación tiene mucha posibilidad de éxito. Es saber decir las cosas desde el respeto y la cordialidad.

2. Tener un equilibrio en la sensibilidad

Hay que darles a las cosas el valor que realmente tienen. Rojas sostuvo que esta premisa ayuda a todos los temas de la vida, porque las personas con alta sensibilidad, sufren porque todo se lo guardan, no son capaces de soltarlo, sufren porque la otra persona no capta sus angustias, ni tristezas, que no son capaces de llegar al grado de cuidados que la persona sensible amerita.

3. Cuidarse de la imaginación traicionera

“La cabeza nos juega malas pasadas. Cuidado con la imaginación porque el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Cuántas veces pensamos en cosas que no son reales, pero que tiene un impacto directo en nuestro cuerpo y mente”, añade la psiquiatra.

4. Poner límites con sus propias familias de origen

La psicoterapeuta mexicana Shulamit Graber, en su podcast “Resignificando Ando”, afirma que estas parejas que le ponen límites a las familias de origen, “priorizan y protegen la relación contra las influencias de afuera”

5. Cultivar una amistad

Es importante que sean amigos. Graber explica que esta relación es saludable porque “disfrutan genuinamente de pasar tiempo juntos y la amistad es la base de su relación.

6. Permitir que la autenticidad del otro

Cuando la relación es sana, siempre se repite el patrón de que se respeta que el compañero de vida sea él mismo, porque se acepta la individualidad y se admiran sin la necesidad de cambiar al otro, y está libertad saca lo mejor de los dos.

7. Valorar a la pareja

Las expertas concuerdan en que cuando se valoran las acciones del otro, todo fluye. Cuando se aprecian y agradecen lo que hace el otro por la relación, sin sentir que debe haber un precio, no hay espacio para los grandes conflictos.