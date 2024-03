Siento que le gusto, pero me ignora: 4 razones que podrían explicar su conducta según la psicología

Pese a que es contradictorio, hay personas que huyen de quienes quieren. Estas son las razones por las que un hombre te puede ignorar aunque le gustes.

Es importante saber que la línea es muy delgada, por lo que podemos interpretar la indiferencia como un signo de ‘atracción’, pero en la mayoría de los casos simplemente no está interesado, no quiere estar contigo y ciertamente no mereces un trato así.

La única manera de saberlo a ciencia cierta es que la otra persona te revele sus sentimientos, pero sobre todo, decida cambiar su actitud para poder establecer algo sano y lindo entre ustedes.

Razones que explican porqué un hombre te puede ignorar, aunque le gustas

Miedo al rechazo

De acuerdo con el portal especializado, Psicología Online, esta es la razón más frecuente por la un hombre no se atreve a dar el paso y se queda como simple espectador. El miedo al rechazo lo lleva a paralizarse y lo lleva a evitar el contacto para evitar exponerse emocionalmente.

Mereces algo más que un simple admirador o espectador | (Freepik)

Falta de confianza en sí mismo

Vinculado al punto anterior, un hombre te puede ignorar aunque siente cosas hacia a ti porque es más fácil que armarse de valentía para invitarte a salir o hacer trascender la relación. El distanciamiento es clásico en personas evitativas con sus sentimientos, o bien, aquellas tímidas, inseguras o que no han superado experiencias pasadas negativas.

Falta de comunicación

Otra de las razones que pueden estar afectando ese vínculo son los malentendidos y confusiones, porque quizás él percibe que tú no estás interesada y eso lo lleva a mantenerse alejado o en silencio, en vez de expresar sus deseos para estar contigo. No le des señales confusas.

Si él no da el paso por su cuenta, no intentes forzarlo o presionarlo | (Pexels)

Expectativas diferentes

¿Tú quieres una relación y él pasar un rato casual nada más, o viceversa? Al notar la diferencia en las expectativas o personalidad entre los dos, puede hacer que él decida que es mejor no mover sus piezas porque no habrá compatibilidad sino mas bien discrepancias de deseos o caracteres.