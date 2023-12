¿Qué hacer si te enganchas con quien te ignora? La razón detrás de este comportamiento tóxico

Muchas veces hemos escuchado que lo difícil atrae más, pero ¿qué hacer si te enganchas con quien te ignora? Esto puede ser complicado emocionalmente, ya que impide establecer relaciones estables, sanas y duraderas.

Sin duda, es una problemática que no deberías dejar pasar pues necesitas analizar y modificar tu manera de vincularte, ya que tiene raíces en situaciones que viviste en tu crianza o heridas del pasado que no sanaste.

¿Qué hacer si te enganchas con quien te ignora?

A pesar que ese juego de caza entre el gato y el ratón pueda ser emocionante por un rato, termina siendo muy desgastante a la larga. De acuerdo con el portal Mejor con salud, debes tener cuidado con las personas que son intermitentes, que desaparecen y regresan con señales de interés confusas, porque van generando dependencia emocional.

Es como dar una droga y luego quitarla. La química en tu cerebro se altera, así que esperas ansiosa el regreso de esa persona anhelada pues trae consigo la dosis de dopamina, serotonina y oxitocina que enloquece a tu cerebro.

Si se desaparece y vuelve con señales confusas, sal de ahí ( vjapratama/Pexels)

No obstante, más allá del aspecto neuroquímico que nos mantiene apegados, las personas que tienen esta clase de conductas muchas veces son evitativos que no saben gestionar sus emociones, tienen miedo al compromiso, son inseguras, tienen pareja o son manipuladores.

Es decir, que no nos conviene tener en nuestra vida a personas que potencialmente nos hieran por lo que debes dejar de engañarte y soltar a quien te busca solo cuando se acuerda de ti, que te demuestra que no eres su prioridad, que no está tan interesado en ti como crees, te provoca inseguridades y no tiene empatía con tus sentimientos.

Si en vez de sentirte valorada y amada, te genera inseguridades y ansiedad, es un gran indicativo de que no es para ti (Freepik)

Trabaja con un psicólogo tu dependencia emocional, pues recuerda que solo podemos entregarle el corazón a quienes demuestran con hechos y no con palabras. Aprende a ponerle límites a esta clase de personas que solo juegan con tus ilusiones. Si no quiere comprometerse, o cambiar, es fundamental que protejas tu integridad y salgas de ahí. No te culpabilices e invierte en potenciar tu amor propio.