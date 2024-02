¿Tu novio te ha estado ignorando? Estas son 3 acciones que puedes tomar al respecto

Si últimamente has sentido que tu novio te está ignorando es porque probablemente es así. A lo mejor, te fijaste que tu pareja pasa cada vez menos tiempo contigo y mucho más con sus amigos.

También puede ser que te dieras cuenta de que se apresura a contestar los mensajes de todos, pero tarda una eternidad en responder los tuyos o que siempre se muestra desinteresado cuando hablas.

Todas estas son señales de que tu otra mitad te ignora. Aunque las razones son inciertas, lo seguro es que genera un gran agobio y una inseguridad que poco a poco comienzan a afectarte.

No obstante, no quiere decir que debas aceptar ser ignorada sin más ni tampoco quiere decir que necesariamente debas romper, si no evaluar si tu noviazgo es saludable y si vale la pena salvarlo.

3 cosas que puedes hacer si tu novio te está ignorando

En caso de que creas que sí es posible salvar tu idilio, a continuación, te presentamos tres consejos que puedes seguir si tu novio te ignora, de acuerdo a David Suriol y Miguel Janer a Cosmopolitan.

Hablar con sinceridad

Si tu novio es indiferente contigo, es posible que haya una falta comunicación entre ustedes, un problema que puede causar estragos entre una pareja, pero puede solucionarse conversando.

El primer paso es cerciorarte que su distanciamiento se debe a la falta de conversaciones entre ambos. A veces, nos molestamos por cosas que también hacemos por lo que hay que evaluarse.

“Todo pasa por la comunicación”, aseguraron Suriol y Janer al medio. No obstante, enfatizaron que deben platicar abiertamente sobre sus problemas para comprenderse, no para lastimarse.

“Tu novio o tú podéis estar pasando por circunstancias personales complicadas ajenas a lo vuestro. La relación de pareja es como la dermis, si el sol te ha quemado y la piel está sensible, cuanto más rascas más duele”, compararon.

“Son momentos para aplicar crema y caricias, y ahorrar comentarios que echen en cara cosas que no te gusten”, agregaron los expertos en las relaciones amorosas.

Además, los autores de Amor en tiempos de pandemia recordaron que “frases como ‘es que no me escuchas’, ‘no me haces caso’, ‘pasas de mí’, que solo giran alrededor de ti y no aportan nada”.

“Solo transmiten un punto de vista egoísta y obvian que a tu pareja le pueda estar pasando algo”, dijeron.

Sin embargo, también destacaron que “si encuentras en tu novio posturas egoístas contrarias a lo que debe ser una relación basada en el amor, y por tanto la generosidad hacia el otro, vete planteando que a lo mejor otra buena persona te está esperando en otro lugar”.

Ser auténticos y amarse por lo que son

Si después de conversar llegas a la conclusión de que la relación vale la pena salvarla, Suriol y Janer señalan que entonces debes amar y ser amada por lo que realmente eres y en todos tus estados.

“Tenemos que ser tal y como somos. Si la otra persona no nos quiere con nuestros defectos y nuestras virtudes, pues es que a lo mejor quiere algo diferente”, recalcaron los especialistas.

“Una relación funciona cuando las dos personas se mejoran mutuamente y se quieren como son”, aseveraron. Y es que, en ocasiones, lo que buscamos son fantasías y no la persona que tenemos en frente.

“Si lo que buscamos en el otro es un ‘trofeo’ que pasear, esa pareja tiene fecha de caducidad. Hay muchos tipos de trofeos: la belleza, los músculos, las apariencias, el lujo…. Todo eso es caduco, y solo trae, con el tiempo, relaciones tóxicas, complicadas y tristes”, alertaron.

Darse espacio para ser libres, pero con responsabilidad

Hay que comprender que una pareja es un equipo, pero también debe haber lugar para la libertad de cada uno y no caer en la dependencia emocional. No por eso el otro debe sentirse inadvertido.

“Debe haber libertad individual y cosas que os gusten hacer en común. Siempre habrá diferencias y pocas veces te juntas con otra persona que le gusta 100% lo que a ti te gusta”, dijeron Suriol y Janer.

“Hay que saber respetar vuestras aficiones, siempre que no afecten a vuestra relación”, apuntaron. Con el fin de evitar que alguien se sienta ignorado, hay que conversar y marcar límites claros.

“Cuando una afición se interpone en la relación, sin contar con tu pareja, y provoca un desequilibrio… O se negocia o genera desequilibrio”, explicaron los expertos a Cosmopolitan.

Asimismo, resaltan que se debe evitar que tu novio “descargue la responsabilidad, del cuidado de los niños o de lo que sea, de forma recurrente porque tiene ‘obligaciones’ ociosas”.