Una de las situaciones más confusas y difíciles de atravesar desde lo emocional es estar con un hombre que te diga que “no busca nada serio” pero actúa como si en realidad lo quisiera.

Sus comportamientos no van a la par de sus palabras, lo que hace que nos ilusionemos o desarrollemos esa idea de que podemos “hacerlos cambiar de opinión”, pero en realidad solo nos traerá sufrimiento y desamor.

¿Qué significa que un hombre te diga que “no busca nada serio” pero actúa como si lo quisiera?

Cuando un hombre te habla de sus intenciones, debes prestarle atención porque está expresándose desde su verdad, necesidades y convicción, así que en vez de enfocarte en armar planes o estrategias para que se apegue a lo que tú deseas, analiza la situación.

Aunque pueda ser cariñoso, si no quiere nada serio, mejor sal de ese vínculo | (Pexels)

Si estás buscando una relación formal, con compromiso y romance, mejor márchate de ahí, porque él está siendo sincero sobre lo que puede ofrecerte. Si crees poder apegarte a una relación casual, sin que eso te afecte o te rompa el corazón, pues disfruta esta etapa.

Así como él está velando por sus necesidades, tú tienes que hacer lo propio para preservar tu autoestima, integridad y bienestar emocional.

No te enfoques en cambiarlo sino en tus necesidades emocionales | (Pexels)

Sus actos confusos, muchas veces poco apegado a sus palabras, pueden ser para mantenerte enganchada hacia él, tener gestos de coqueteo contigo, pasar ratos agradables y disfrutar de la atracción sexual que existe entre ustedes, pero no necesariamente que esté enamorado de ti.

Por este motivo te puede llevar a cenar, darte regalos o decirte elogios bonitos, no obstante, ellos saben jugar muy bien a la seducción sin tener intenciones de abrirse emocionalmente a la persona con la que están, ya sea por temor a la soledad, para olvidar a su ex, para tener sexo casual u otros motivos. Si te estás empezando a ilusionar, quiérete y aléjate de estar en ese limbo con alguien que no desea darte lo que mereces.