¿Cómo actúa un hombre que sigue herido por su relación pasada? No seas la que usa para olvidar

Cuando el amor fue intenso, a veces tiene que pasar mucho tiempo para olvidarlo. Por eso, conviene saber cómo actúa un hombre que sigue herido por su relación pasada y las cosas que vivió con su ex.

Muchas veces ellos buscan salir con nuevas personas para superar ese vínculo que no funcionó, pero siguen cerrados emocionalmente, por lo que es mejor no hacerse expectativas y quedarse únicamente en el terreno de lo casual.

¿Cómo actúa un hombre que sigue herido por su relación pasada?

No da mucho en la relación

Ya sea que no invierte mucho tiempo, esfuerzo, comunicación o dinero, todas estas son demostraciones de que hace el mínimo esfuerzo para mantenerte a su lado como una distracción cuando lo necesita. Suelen dar migajas de amor para que no te alejes y sigas siendo su refugio, pero realmente está concentrado únicamente en sí mismo y sus necesidades.

Puede querer solo sexo y compañía para olvidar a su ex | (Pavel Danilyuk/Pexels)

No se quiere comprometer

Esto va muy relacionado con el punto anterior. Prefiere mantenerse en lo superficial, así que no hablará de un futuro a tu lado, tampoco te presentará a sus amigos o familia más cercana, o bien pueden salir por un largo rato pero no consolidarlo en una relación formal. Puede mostrarse ambivalente contigo: unos días cariñoso y otros días indiferente o frío.

Le cuesta abrirse emocionalmente

Es muy difícil que ese hombre se muestre vulnerable, te hable de sus sentimientos, te cuente cosas que le afectaron en algún momento o te hable sobre lo que piensa. Como lo han herido antes, tiene problemas de confianza y a veces cuando ‘habla de más’ puede mostrarse incómodo.

Ese hombre no será detallista o especial contigo | (fREEPIK)

Es cauteloso a la hora de decirte cosas lindas

Sabes que de él no puedes esperar grandes declaraciones de amor o gestos de romanticisimo. No te ha dicho lo que siente por ti, más allá de un ‘me gustas’ o elogios sobre tu belleza. Guarda todo en su interior, incluido lo que puedas llegarle a hacer sentir. Le cuesta reconocer tus atributos y consentirte, no parece apreciarte.

Es adicto al trabajo

Un hombre que sigue herido por su relación pasada intentará evadir sus emociones sobrecargándose trabajo y enfocando su atención en su carrera. Puede perseguir éxitos y logros profesionales como una forma de huir de sus propios problemas sentimentales y tener poco tiempo para ti.