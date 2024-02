5 señales de que ese hombre jamás podrá darte el amor sano que deseas y es mejor desistir con él

Aunque no queramos renunciar a él, hay ciertas señales de que ese hombre jamás podrá darte el amor que mereces y deseas, así que toca dejarlo ir por nuestra salud mental y dignidad.

La vida es demasiado corta para humillarnos por alguien o conformarnos a vivir con solo migajas de amor, por lo que llénate de valentía para romper esa dependencia emocional y caminar hacia donde haya bienestar y plenitud.

Señales de que ese hombre jamás podrá darte un amor sano

Es egocéntrico

Las personas egocéntricas y egoístas creen que sus necesidades e intereses son más importantes que las de los demás, por lo que es muy complicado establecer un vínculo lleno de reciprocidad. Difícilmente pueda comprometerse emocionalmente contigo y crear una conexión, ya que no estará dispuesto a ceder o cambiar en beneficio de la relación.

No se puede construir una relación con alguien que solo se enfoca en sus necesidades | (Pexels)

Falta de responsabilidad afectiva

De igual manera, si esa persona fue irresponsable afectivamente porque no fue empático, no tuvo en consideración tus sentimientos, no priorizó tu bienestar y tranquilidad, quiere indicar que le cuesta generar conexiones emocionales y será obstáculo para una relación sana. También sucede con aquellos que no saben manejar los problemas de forma madura, y tener actitudes constructivas en las dificultades.

Ha demostrado falta de compromiso

Si es una persona incongruente entre sus palabras y actitudes, mejor huye de ahí. Alguien que en verdad te ama y te respeta, cumple con sus compromisos y acuerdos en la relación porque no te quiere perder. De lo contrario, solo le tendrás desconfianza, algo que mata cualquier relación.

Una persona ambivalente solo te va a afectar emocionalmente con sus incongruencias entre acciones y palabras | (Pavel Danilyuk/Pexels)

De igual manera, si no muestra un interés genuino en ti, tus intereses, tus metas y lo que haces a diario, es poco probable que puedas sentirte plena con él.

Es infiel

La falta de fidelidad hace imposible construir confianza, seguridad y la estabilidad emocional que necesita cualquier relación. Si ha sido infiel en el pasado y lo sigue repitiendo, es poco probable que cambie y siempre te arrastrará al hoyo con sus faltas.

Hubo maltrato

Jamás debemos permitir cualquier forma de maltrato, ya sea físico, emocional o verbal. Cuando una persona supera este límite, definitivamente no te respeta y se vuelve una amenaza para tu integridad física y emocional.