¿Cuándo ya no le importas a un hombre? Las 5 señales más claras de que él ya te superó

Es normal que cuando acabamos una relación nos preguntemos si todavía esa persona sigue sintiendo algo hacia nosotras, pero estas son las señales más claras de que él ya te superó.

Esto te permitirá pasar la página y seguir adelante, pues aunque tu sigas anhelando su presencia, él simplemente ya está preparado para un nuevo episodio de su vida y tú debes hacer lo mismo tarde o temprano.

5 señales de que un hombre ya te superó y no le importas

No se interesa por tu vida

Ya sea que no te escriba, no te siga en redes sociales, no interactúe con el contenido que publicas, no le pregunta a tus amigos por ti, entre otras manifestaciones de que le da igual lo que estás haciendo o cuáles son las novedades.

De hecho, también se manifiesta en que solo pone pretextos para no contestarte cuando tú le escribes o simplemente no abre los chats donde le escribes.

Si a tu ex no le importan tus redes sociales, ni se aparece por ahí, ya te olvidó | (Unsplash)

Ya no celebra las fechas importantes

Cuando ya no le interesas a un hombre, es posible que deje de celebrar las fechas importantes para ti, como tu cumpleaños, o festividades como la Navidad. Cuando un hombre está interesado busca cualquier excusa para enviarte un mensaje, hacerte sentir especial o al menos que no lo olvides.

Ya no tiene fotos juntos en redes sociales

Si ha borrado todas las fotos y publicaciones de redes sociales que te involucran a ti y ya no te comparte divertidos memes o reels, es muy probable que haya pasado página y esté enfocado en su futuro.

Borró sus fotos juntos y ya él está teniendo nuevas citas | (Pexels)

Ya no es afectuoso contigo

¿Te lo conseguiste en la calle y ni siquiera te saludó? El mensaje es más que claro. También si cuando se produjo ese encuentro casual se mostró incómodo, sorprendido y su lenguaje corporal demostró más desagrado que cariño.

No siente envidia o celos al enterarse de que estás con alguien más

Otra de las señales de que un hombre ya te superó y no le importas es cuando puede escuchar sobre tu vida amorosa sin sentir envidia o celos. Cuando alguien nos gusta, o la amamos, esto es capaz de herirnos, impulsarnos a hacer reproches o buscar una reconciliación.

Pues bien, él ahora es indiferente, está conociendo nuevas personas y ya tuvo otros romances. Él está dándole otras oportunidades al amor, por lo que no le molesta que tú hagas lo mismo.