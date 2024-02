¿Él es cortante por WhatsApp? 5 formas como responden las mujeres con mucho amor propio

Si tu pareja no te está tratando con respeto, cariño y atención, sino que mas bien es cortante por WhatsApp, así pueden responder las mujeres con amor propio.

Porque sí, aquellas que se valoran a sí mismas saben poner límites y no se humillan por quien no sabe establecer una comunicación clara, honesta o buscar conciliar los problemas. Si ya tú lo intentaste, pero él sigue con sus actitudes ambivalentes, es hora de abrir los ojos porque no es una persona con responsabilidad afectiva.

Formas de responder por WhatsApp a un hombre cortante

“¿Qué ocurre contigo? Me gustaría saberlo para poder mejorar nuestra dinámica”

Demuestra que estás dispuesta a ofrecerle tu apoyo para que las cosas fluyan de mejor manera y él se sienta bien. Hay interés y madurez de tu parte.

Expresar tus sentimientos y ofrecerle ayuda es válido, pero no te humilles | (Pexels)

“Sé que todos tenemos días malos, pero no permitiré que me hables así”

Es una manera de poner límites y hacerle saber a la otra persona que no te gusta el trato que te está dando, por lo que tiene dos opciones: cambia o deja de hablar contigo. De esta manera, sabrás qué tan importante eres para él. Puedes agregar que cuando se sienta mejor o esté dispuesto a tener una mejor actitud, retomen contacto.

“Me afecta esta forma de comunicación”

Dejas sobre la mesa las consecuencias que tiene el maltrato que te da. Alguien que se preocupa por ti de verdad, tendrá empatía y cambiará lo que te hace sentir mal. No obstante, debes cuidar de ti misma y hacerle saber cómo te afecta es fundamental para que él tome un espacio y cuide su manera de hablarte.

Trata de hablar con asertividad y poner tus límites | (Freepik)

“Si no cambias tu actitud, prefiero tomar caminos separados”

Si ya lo has mencionado en repetidas ocasiones, pero él no cambia, es importante que seas firme con tus límites. De esta forma sabrá que no estás dispuesta a soportar sus conductas ambivalentes y cambiantes, porque el esfuerzo debe venir de ambas partes.

Nada

Y sí, cuando ya lo intentaste, lo mejor es retirarse sin decir nada. A veces el silencio es más tajante que las palabras. si realmente le interesas, volverá a escribirte en algún momento del día. No esperes respuestas inmediatas. Recuerda que no es necesario soportar malas actitudes de terceros.