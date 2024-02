Qué significa tener sueños eróticos con un familiar ¿Debo preocuparme?

El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, los sueños son la forma en la que el inconsciente manifiestan deseos prohibidos o reprimidos en la vida consciente, que son censurados por esa parte moral que habita en cada individuo, a la que él denominó Súper yo. Es por esto que a veces muchas personas se preocupan cuando han soñado algo perturbador, como tener sexo con algún pariente o amigo.

El Instituto de Psicología Avanzada, en España, afirma en su portal web que “lo que sucede en nuestro día a día y cómo nos sentimos respecto a ello, es lo que determina en su mayoría el contenido de nuestros sueños. Existen incluso patrones, tendencias, gracias a las cuales se ha hecho posible interpretar los sueños de las personas”.

Algunos expertos sostienen que el sueño juega un papel fundamental en el procesamiento emocional, pues creen que pueden ayudar a procesar emociones intensas o traumas emocionales. Por ejemplo, una persona que experimenta estrés postraumático puede tener sueños recurrentes relacionados con el evento traumático.

Es importante tener en cuenta que no hay una interpretación única o universal para los sueños, y su significado puede variar según el individuo y su contexto personal. Además, la interpretación de los sueños es una práctica subjetiva y no siempre basada en evidencia científica sólida.

Entonces, ¿es malo soñar teniendo sexo con un pariente? ¿besarse con un amigo? La autora del libro Sexoamor, la psicóloga Silvia Sanz, comentó al diario ABC, que “Hay que tener en cuenta que los sueños no se rigen por las reglas de la realidad, es decir, puede que tener sueños eróticos con otras personas, como pueden ser los ex, no significa que echemos de menos a esa persona, sino algo relacionado con esos momentos, la impulsividad o la novedad de aquel momento. Tener sueños eróticos es algo sano y no hay que sentir culpabilidad por ellos ni tienen un significado literal”.

Sanz asevera que soñar con sexo está más relacionado con la falta de algo en tu vida: “Te indican alguna carencia o deseo en tu vida, y no siempre tienen que ver con el sexo: ‘Pueden ser señales de deseo de poder, de la necesidad de conectar con otra persona o con una parte de ti mismo que tienes abandonada o simplemente admiración por alguien’.

Soñar teniendo sexo con uno de los padres o hermanos podría indicar que que estás en una etapa de mucha madurez, que aceptas lo que estás afrontando y que te sientes capaz de salir airosa. Los expertos sostiene, que a menudo, este tipo de sueño se manifiesta cuando hay distanciamiento con estos parientes en cuestión.

Intimar sexualmente con un amigo o amiga, no significa que sientas una atracción por ellos, sino que deseas cuidar más la relación que tienen. Aunque si realmente tienes sentimientos de enamorada hacia tu amigo, pues entonces todo cambia porque es su mente dándole luz verde a tus fantasías.