Si alguna vez te ha pasado, seguramente deseas saber qué significa que un hombre te cele pero no son nada, ya que es una actitud muy contradictoria.

Esto es capaz de confundirnos sobre las verdaderas intenciones que tiene esa persona con nosotras, pero hay varios motivos que se esconden detrás de esta situación.

¿Qué significa que un hombre te cele pero no son nada?

El contexto en que se produjeron estos celos y el tipo de relación que tengas con esa persona puede influir mucho, ya que no es lo mismo que se trate de tu mejor amigo a una expareja. Asimismo es fundamental comprender que sentir celos no necesariamente es igual a sentir amor.

No debes soportar maltratos por las inseguridades de otra persona | (Freepik)

“Estos celos pueden surgir por la frustración de no ser un amor correspondido o por la envidia de ver como esa persona entrega ese sentimiento a otro individuo”, advierte el portal especializado, Psicología Online.

Pues bien, que un hombre te cele pero no son nada puede significar que le gustas y no se atreve a confesar su amor; que se sienta desplazado porque ya no le das el mismo nivel de atención; por temor a perderte; que quiere volver a establecer una relación contigo o que le molesta ver que tu felicidad no gira en torno a él.

Ese hombre podría estar inseguro por verte feliz junto a alguien más | (Pexels/Pexels)

Es evidente que esa persona se siente amenazado o inseguro ante la llegada de alguien más, por lo que quizás se comporte de manera extraña o cambie su actitud contigo. En estos casos lo mejor es aclarar el tipo de relación que tienen ustedes y se sinceren sobre sus respectivos sentimientos.

Los expertos afirman que más que amor, los celos surgen como consecuencia de poseer a la persona como si fuese de su propiedad o tenerla de forma exclusiva, algo que se da en relaciones de dependencia emocional.