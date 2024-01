5 cosas que nunca debes decir cuando estás peleando con tu pareja o saldrán lastimados

En la mayoría de las relaciones, incluyendo aquellas que siempre se ven felices y perfectas, pelear de vez en cuando es normal. Aunque es obvio que hay cosas que están prohibidas como los insultos, los gritos y por supuesto, cualquier forma de daño físico.

Cuando ambas partes aprenden a discutir de manera efectiva y respetuosa, puede ser una manera de aprender más el uno del otro, mantener sus límites y resolver problemas que podrían afectar la salud a largo plazo de su relación.

Elijan sus palabras con cuidado. Si bien las emociones suelen ser intensas durante las peleas, siempre es importante hacer declaraciones mesuradas y darle a tu pareja respuestas tranquilas durante las disputas. En última instancia, la comunicación eficaz debería ser el centro de toda disputa. La elección incorrecta de las palabras puede empeorar rápidamente una pelea y tensar aún más las relaciones con su pareja. Al hablar con cuidado durante las discusiones, se permite ser más intencional y transmitir su mensaje con mayor claridad.

Frases que nunca debes decir en medio de una discusión con tu pareja

Pareja Hay frases que nunca debes decir durante una pelea (Freepik)

“Deja de ser tan dramático o estás exagerando”

Estas frases sirven para decirle a tu pareja que sus sentimientos no son importantes. La respuesta dramática y la “reacción exagerada” sugieren que hay emociones intensas en juego. Permitanse sentir y digerir esas emociones antes de explotar con el otro. Ante todo, expliquen sus sentimientos en lugar de descartarlos.

Iniciar una queja con “tú siempre” o “tú nunca”

Esta frase pone a la otra persona a la defensiva y usualmente las acusaciones nunca son ciertas. Los expertos en relaciones sugieren cambiar estas frases acusatorias por frases más personales como “mi preocupación es...”. De ese modo, en lugar de quejarte de que tu pareja siempre deja su toalla en el suelo. Puedes probar esto: “Mi preocupación es que voy a terminar recogiendo la toalla en el suelo, ¿podrías ser más ordenado?”.

“¡Cálmate!”

Pareja Hay frases que nunca debes decir durante una pelea (Freepik)

No hace falta decir que esta alegre frase suele tener exactamente el efecto contrario. Lo que básicamente estás diciendo es que no puedes tolerar la molestia del otro, lo cual invalida sus emociones. Es importante que tu pareja se sienta segura al expresar sus emociones, incluso las negativas. Entonces, si realmente no estás seguro de por qué está tan enojado, pregúntale por qué está más molesto.

“No te comportes como mi ex”

Sobretodo cuando están en las primeras etapas de la relación o saben que hubo alguna situacón complicada con sus ex, nunca deben sacar una frase así durante la pelea. Dejaste a tu ex por una razón, así que no cometas el error de mostrarle a tu pareja que crees que tu ex y el actual son similares en algún sentido. Es una gran ofensa.

“No me importa”

Esta es una de las cosas que tu pareja nunca debería decirte porque escuchar un “no me importa” de alguien que se supone que se preocupa por tus mejores intereses puede estimular el miedo al abandono y erosionar cuidadosamente una relación con el tiempo. Incluso si no lo dices en serio, haz todo lo posible por abstenerte de decirle esto a tu pareja, especialmente cuando esté hablando de algo que significa mucho para ella.