¿Hasta dónde llegan los derechos y obligaciones de un padrastro? El debate viral en redes

Ser padrastro es como entrar en un campo minado en el que por un lado, uno se convierte en una figura de autoridad para los hijos de su pareja y por otro, existen ciertos límites que no se pueden cruzar en cuanto a su crianza.

Muchos hombres se desconectan emocionalmente de sus hijastros y se alejan de las responsabilidades diarias y así como existe el estereotipo de la “madrastra malvada”, uno puede ser fácilmente señalado como “el padrastro villano”. SIn embargo, ambos pueden desempeñar papeles de liderazgo profundos e importantes con los hijastros.

Crianza Ser padrastro puede representar un desafío al momento de relacionarte con los hijos de tu pareja (Freepik)

Es importante en primer lugar establecer acuerdos con la madre de los niños en cuestión, incluso si han estado juntos desde el nacimiento de estos y la pareja puede ser considerada como un padre. Esto es también importante cuando el padre natural está presente y hasta ausente porque cada situación afectará los derechos y obligaciones del padrastro, no sólo en cuanto a una crianza respetuosa sino hasta en lo legal.

¿Qué derechos y obligaciones tiene un padrastro?

Comunicación ante todo

De acuerdo con Raising Children Australia, es importante que uno como padrastro verbalice su función. Los niños necesitan escuchar que sabes que no eres su padre y que no intentarás ocupar su lugar. Comunicar esa misma comprensión a su padre también le resulta muy útil; Con suerte, se puede fomentar un trabajo en equipo. Es también importante decirle a tus hijastros que esperas que la relación crezca y que sepan que pueden contar contigo.

Estudios sugieren que los padrastros deberían esforzarse en formar relaciones permisivas con sus hijastros, actuar más como amigos que como padres y evitar la disciplina o la “crianza comprometida” convencional hasta el final del período de adaptación. “El padrastro debe centrarse realmente en establecer una relación con los hijastros antes de asumir un papel disciplinario y de paternidad principal”, explica James H. Bray, Ph.D., ex presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología y autor de un libro sobre familias reconstituidas.

Crianza Un padrastro debe ser claro al momento de comunicar su rol en la familia (Freepik)

Nunca intentar ocupar el lugar del padre biológico

Ya sea que la nueva relación sea resultado de un divorcio, una ruptura o la muerte, un padrastro nunca podrá reemplazar al otro padre del niño y no debe intentar hacerlo. Expertos en crianza a través de Step-Family Foundation en la ciudad de Nueva York señalan que no importa lo que haya hecho el ex cónyuge o ex pareja, es fundamental respetar la necesidad del niño de amar a ese padre.

Ciertamente los hijastros pueden desarrollar sentimientos de amor y respeto hacia un padrastro sin usar un término parental sin embargo, debe haber límites claros respecto al rol que uno tiene como padrastro.

Crianza Las actitudes de los padres pueden afectar en gran medida a los niños (Freepik)

¿Y los castigos?

De acuerdo con JoAnne Pedro-Carroll, Ph.D., psicóloga clínica y autora de Putting Children First: Proven Parenting Strategies to Help Children Thrive Through Divorce, un padrastro nunca debe cruzar la línea de aplicar consecuencias físicas a un niño ya que además de llevarlos a desarrollar resentimiento, frustración y afectar su autoestima, puede desalentar cualquier posibilidad de generar confianza y respeto en la nueva familia.

Asumir una posición de autoridad

Los niños pequeños menores de 5 o 6 años pueden estar más dispuestos a aceptar la autoridad de un padrastro en la nueva familia, pero los niños en edad escolar y los adolescentes a menudo rechazarán los intentos de un padrastro de tener autoridad automática. Los expertos coinciden en que un estilo de crianza autoritario es el menos eficaz y tiene los peores resultados.

¿Qué hacer en lugar de tratar de ser una figura de autoridad? De acuerdo con expertos, es mejor proceder lentamente, no como un disciplinador, sino como un amigo que apoya al niño y un recurso de apoyo para su pareja. El respeto básico es necesario, pero es importante dedicar tiempo y esfuerzo a la relación con los hijastros.