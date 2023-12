Todas las que hemos sufrido un corazón roto nos hemos preguntado por qué un hombre se aleja de una mujer aunque la ame.

Los problemas de pareja muchas veces tienen solución, pero ellos prefieren huir del conflicto, refugiarse en su mundo emocional y no luchar por preservar la relación, lo que nos deja confundidas sobre la naturaleza de ese amor que alguna vez nos profesaron.

¿Por qué un hombre se aleja de una mujer aunque la ame?

Hay muchos motivos por los que esto puede suceder y no hay mejor manera de saberlo, que preguntar directamente. Esta conversación puede ser muy útil para estar ambos en la misma sintonía, arreglar los problemas o simplemente saber cerrar la página cuando es debido.

A fin de cuentas, una relación implica mucho más que amor o deseo. También influye la madurez, la disponibilidad emocional, la reciprocidad, la constancia y el compromiso, por lo que no nos podemos conformar con migajas de afecto.

Hay muchas maneras en las que los hombres demuestran que han perdido el interés en una mujer y su relación | (Pexels)

Una de las razones por las que un hombre se aleja de una mujer aunque la ame es porque siente que no es tratado bien. Quizás siente que no se le respeta o valora lo suficiente, puesto que nosotras también podemos cometer errores. Ellos a veces dan más de lo que reciben.

No obstante, no se puede descartar la inmadurez emocional. Alejarse puede ser una manera de ‘castigar’ a la pareja por algo que no gustó y como no se saben manejar los problemas con inteligencia y responsabilidad, prefieren huir.

Ellos a veces se alejan sin decirnos las razones y nos dejan confundidas (Freepik)

No está listo para un compromiso real es otro de los factores que hay que considerar. Se dio cuenta que no tenían el mismo proyecto de vida y prefiere seguir un camino diferente. Por último, quizás está experimentando muchos problemas personas que requieren su atención en este momento.