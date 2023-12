5 señales de que tu pareja ya no es feliz contigo y podría estar a punto de dejarte

Las relaciones amorosas siempre atraviesan por altibajos. No obstante, cuando sientes que el amor se está apagando o tu pareja parece actuar distinto, es inevitable que te preguntes si algo cambió.

Todos los romances son distintos y puede ser complicado descifrar si los sentimientos de tu media naranja cambiaron. Por eso, la mejor forma de aclararlo es teniendo una conversación abierta.

Sin embargo, es probable que desees examinar si hay alguna señal de alerta antes de mencionárselo o que ya hayan hablado de su comportamiento extraño, pero no puedes evitar sentir que no te quiere.

Señales de que tu pareja es infeliz a tu lado y podría abandonarte pronto

Sea cual sea tu caso, si no logras quitarte de encima esa inquietud y quieres buscar indicios que corroboren tu sentir, sigue leyendo para descubrir 5 signos de que a tu pareja ya no le gustas tanto.

Evade pasar tiempo juntos

Si tu pareja muestra desinterés por pasar tiempo contigo es una clara señal de que sus sentimientos hacia ti se están muriendo. Hay muchas formas en las que se manifiesta este desapego.

Por ejemplo, si cancela planes y nunca más los reprograma, ya no tiene iniciativa para salidas, elige pasar su tiempo libre con otras personas o se hablan por menos mensajes y llamadas.

Las personas enamoradas quieren pasar el mayor tiempo con su amado y se esfuerzan para hacerlo entre sus responsabilidades. Por eso, es un indicio alarmante el que evadan compartir juntos.

“Si ya no eres una alta prioridad, eso es revelador”, aseguró la terapeuta y coach de vida Tess Brigham en una entrevista a la edición estadounidense de la revista Seventeen.

“Es posible que estén evitando pasar largos períodos de tiempo (con usted) porque no quieren tener que hablar sobre lo que está sucediendo”, agregó. “No quieren tener que decirte: ‘Oye, no soy feliz”.

Ha dejado de ser cariñoso

Otro indicio de que tu pareja no es feliz es si han dejado de ser cariñosos. Ejemplos de esto podrían ser que ya no te llamen por un apodo, no te tomen de la mano o a duras penas buscan intimidad.

“El deseo de sexo y de intimidad física sube y baja en una relación...”, explica el terapeuta Jeff Guenther, mejor conocido como Therapy Jeff en TikTok, en su conversación con la publicación.

No obstante, podría ser señal de que al amor se acabó si “no eres tan afectuoso físicamente, no tienes tanto sexo (si eso es algo que estabas haciendo…), o te sientes rechazado” por largo periodo.

Hay muchas maneras en las que los hombres demuestran que han perdido el interés en una mujer y su relación | (Pexels)

Dejó de hablar del futuro

Si tu compañero sentimental deja de conversar sobre su futuro o su nivel de entusiasmo está muy por debajo del tuyo cuando menciona eventos próximos, es una señal de que ha dejado de amarte.

En especial, si antes han tenido estas charlas. Y es que, esta evidente falta de interés puede significar que tu amado ya no está comprometido o no se imagina teniendo una relación a largo plazo.

“Cuando empiezas a desenamorarte de alguien, ya no hablas más del futuro”, afirmó Guenther. “No hablas de los sueños o fantasías que alguna vez crearon juntos, ni de todas las cosas que iban a hacer”

Pelea por cualquier cosa

Un cuarto signo de que tu otra mitad ya no te quiere es si constantemente inicia peleas contigo por motivos sin importancia, desde qué ver en Netflix hasta qué hacer durante el fin de semana.

El resultado de esta actitud es que discuten mucho más de lo que solían hacerlo. De hecho, aunque intentes lograr la conciliación, es posible que él no esté dispuesto a buscar una solución.

Aunque tener desacuerdos y discusiones es normal en todas las relaciones, si son continuos o nunca logran resolverse por completo, definitivamente algo grave está sucediendo.

“Pueden crear problemas donde no los hay porque quieren que tú seas el malo y rompas con ellos”, señaló Brigham.

Te hace breadcrumbing

A lo mejor te diste cuenta de que tu “alma gemela” evita pasar tiempo contigo, pelea por pequeñeces y ya no es tan cariñoso, pero en otras ocasiones se muestra muy amoroso e interesado.

Su comportamiento ambivalente puede llevarte a cuestionar si tus preocupaciones sobre tu romance solo existen en tu mente, pero no. En realidad, lo que te hace se llama breadcrumbing.

“Le estás dando a alguien lo suficiente para mantenerlo interesado en la relación, pero en realidad no le estás dando todo”, explicó Guenther.

“Cuando alguien quiere salir de la relación, es posible que no sepa qué decir o no tenga mucha experiencia con estas conversaciones difíciles, por lo que deja que el miedo y la ansiedad se apoderen y se desvanezcan, dejando pequeñas migajas”, señaló.

Por último, si sientes que ya no le gustas a alguien, recuerda que mereces que te hagan sentir amada y segura. Si tu pareja no valora lo increíble que eres, aunque te duela, lo mejor es seguir adelante.