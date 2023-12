5 señales de que terminar fue la decisión correcta, aunque todavía lo extrañes y quieras volver

Cortar una relación genera muchas dudas en el momento y a mediano plazo, pero estas son las señales de que terminar fue la decisión correcta, pensando desde el amor propio.

Sentir nostalgia es absolutamente normal, incluso que aparezca el dolor, la culpa, la tristeza y hasta la rabia. Pero ninguno de estas emociones tienen que dominar tu espíritu para hacerte regresar. De hecho, se basa en poder canalizarlas de manera más sana y seguir adelante pese a ellas.

A veces hay que alejarse del otro amándolo, pues no podemos esperar a que se acabe el amor para cortar, ya que siempre seguiremos atrapados en los mismos círculos de problemas, estancamiento o toxicidad que nos llevaron a ponerle punto definitivo.

Señales de que terminar fue la decisión correcta, aunque todavía lo extrañes

Reconoces tus errores

Esta etapa alejados te ha permitido ver tus heridas emocionales, los errores que cometiste y los patrones que estás repitiendo en tu vida. Pero en vez de quedarte en el remordimiento, has puesto de tu parte para sanar esas viejas heridas y ser mejor persona, de esta manera construirás vínculos más sanos en el futuro.

Aunque puedas sentirte desanimada, es solo un proceso de transición a tu mejor versión (Pexels)

Mayor estabilidad emocional

Ya no despiertas ansiosa buscando un mensaje en tu teléfono, tomas decisiones saludables para ti, tienes menos preocupaciones en el día a día... Son pequeños pasos que indican que estar alejada de esa persona hizo que recuperaras tu tranquilidad y ya no estás expuesta a los constantes altibajos emocionales que antes experimentabas al interactuar con él o ella.

Más autocuidado

Quizás vas más al gimnasio, comes más sano, tienes mejores horarios de sueño, dejaste de fumar, renovaste tu look... Tus hábitos en general han mejorado. Cuando tu ansiedad y estrés bajan, te permite centrarte en tu bienestar y autocuidado. Ahora toda tu energía se concentra en ti y eres tu principal prioridad, por eso no es raro que rescates tu espiritualidad, le dediques tiempo a tus hobbies e incluso, que volviste a tener contacto con tus amigos.

Te sientes más tranquila con tu rutina, te priorizas y retomaste pasatiempos Pexels

Aprendes la importancia de poner límites

A pesar que a veces mueras de ganas por hablar con él o fantasees con volver, sabes que no puedes romper el límite que impusiste ni tampoco vas a permitir que él lo haga. Reconoces que lo mejor para ti es estar separados, aunque en el corto plazo sea doloroso. De lo contrario nos estaríamos fallando a nosotras mismas, rompiendo nuestra seguridad emocional, ya que ellos nos ayudan a poner nuestros valores como prioridad y a identificar nuestras necesidades.

Vives desde el agradecimiento

En líneas generales, eres más positiva. Agradeces lo que fue y estás trabajando en recordar a esa persona sin resentimiento.

La idea no es olvidar, es aceptar y fortalecerse de esas experiencias, pero sabes cuál es tu valor y lo que estás dispuesta a tolerar o no nuevamente. Ya hiciste la conciliación con la idea de que él no es para ti ahora ni en el futuro. Eres feliz sin esa persona y hay tranquilidad.