5 señales de que el contacto cero está funcionando y estás cerca de ni siquiera pensar en tu ex

Alejarte de quien amas puede ser doloroso, pero peor es perderte a ti misma. Por eso, estas señales de que el contacto cero son muy positivas para recordarte de que vas por el camino correcto.

Es normal cuestionarse si hicimos bien a la hora de poner límites e incluso hasta sentir culpabilidad por lo que salió mal en la relación, pero en caso de dudas hay que recurrir a los hechos objetivos de lo que sucedió y entender que la responsabilidad es mutua.

Por eso, aunque tú cambies y sanes no puedes controlar el proceso de la otra persona, cuestión que hace mejor caminar por separados. No eres centro de rehabilitación de nadie y mereces un amor sano.

Señales de que el contacto cero está funcionando

Mayor estabilidad emocional

Ya no despiertas ansiosa buscando un mensaje en tu teléfono, lloras menos, tomas decisiones saludables para ti, puedes escuchar una canción romántica sin quebrarte... Son pequeños pasos que indican que estás más fuerte y no estás expuesta a los constantes altibajos emocionales que antes experimentabas al interactuar con esa persona. La paz es innegociable.

El contacto cero es la mejor medida para superar a un ex (Freepik)

Más autocuidado

Quizás vas más al gimnasio, tienes una rutina de skincare disciplinada, comes más sano, tienes mejores horarios de sueño, dejaste de fumar, estás enfocada en tus metas... Tus hábitos en general han mejorado. Cuando tu ansiedad y estrés bajan, te permite centrarte en tu bienestar y autocuidado. El contacto cero te ofrece un espacio para priorizarte.

Piensas menos en esa persona

No significa que no tengas varios pensamientos al día sobre él o ella, pero al menos ya no es tan recurrente. Incluso te puedes concentrar en otras actividades, cuando antes, en cambio, la obsesión te carcomía. Dedicar tanta energía a alguien más era muy desgastante.

El contacto cero puede iniciar con ansiedad por la falta de comunicación, pero luego mejora (Freepik)

Tienes nuevos objetivos

Esta mala racha te inspiró a buscar nuevos sueños, propósitos o retomar aquello que habías puesto en pausa, desde un pasatiempo hasta un proyecto profesional. Te sientes motivada en aprovechar tu energía y tiempo hacia actividades que te enriquecen personalmente.

Eres más consciente

Esta es una de las mejores señales de que el contacto cero está funcionando porque pasaste por una dura etapa de la que aprendiste.

Ahora eres consciente de tus necesidades emocionales, lo que quieres y lo que no necesitas en tu vida. Tienes claros tus límites, estás aprendiendo a comunicar de manera efectiva tus deseos y otras relaciones interpersonales se están volviendo más positivas para ti. Quieres reciprocidad y esto se refleja en tus vínculos con amigos, familiares y seres queridos.