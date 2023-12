Poncho De Nigris y el dinero en pareja: ¿Cómo poner en la mesa el tema sobre los salarios?

El influencer Poncho de Negris dejó claro que el hombre debe ganar más que su pareja para que ella se sienta atraída.

Esta declaración que hizo en su podcast Parejas Disparejas que protagoniza junto a su esposa Marcela Mistral, generó polémica entre sus seguidores donde fue tachado de “machista”.

“Si la mujer gana más que el hombre, al hombre lo ven como un p..., no lo va a admirar la mujer, la mujer admira a un hombre que gana más que ella y un hombre que la cuide y la proteja y que la tenga bien atendida, que la mantenga”, explicó.

Por su parte, Mistral expresó su desacuerdo con el planteamiento de su esposo y señaló que las mujeres también pueden tener mejores ingresos que los hombres. “Si a mí me empieza a ir mal tú me vas a dejar de admirar”, le refutó Poncho.

Me dejas o no por dinero

El exparticipante de La Casa de Los Famosos insistió en su posición y le preguntó a Mistral: “¿Tú anduvieras con un vato o yo, si no tuviera nada o sea que le fuera mal y que perdiera todo y que vieras que no me levanto o no que quiero levantar?”.

Marcela Mistral le respondió tajante: “No voy a perder la vida con la mediocridad… ¿Y donde quedó el amor? El amor se va por la ventana cuando hace falta dinero y otras cosas”.

Lo que dicen los expertos

Hablar de dinero en la pareja se convierte en un tema tabú, incómodo y hasta indiscreto. Según la revista Telva, 1 de cada 5 parejas en España reconoce discutir a causa del dinero, según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores, de Intrum.

Esta cifra puede incrementarse o disminuir de acuerdo a cada país, pero soluciones hay y en una coinciden todos los expertos: la comunicación con tu pareja (incluida la referida a la gestión financiera) evitará desagradables malentendidos.

Estas son algunas recomendaciones de expertos en terapia de pareja para reflexionar y aplicarlas si es el caso:

Cuando genera conflicto

Según el coach financiero de pareja Xabier Santesteban, “el dinero es solo una herramienta que nos acerca a lo que queremos. No es el objetivo final. No se trata de querer dinero porque sí, sino por lo que nos va a dar: hogar, ocio, experiencias, bienestar”

Por eso recomienda que antes de que la pareja decida irse a vivir juntos, “hay que hablar: si no hablamos sobre nuestros objetivos de vida, nuestros valores, de qué queremos hacer a nivel personal y como pareja, poco vamos a poder gestionar nuestra economía”.

La mayoría de las discusiones en pareja son por dinero

Ya sea porque ahorras demasiado o porque derrochas el dinero, siempre se van a generar discusiones por las finanzas, pues lo ideal es que formes equipo con tu pareja y eso es lo menos que se hace.

Destaca la psicóloga Marta de Prado García, terapeuta familia en España, que cuando buscas una pareja, de alguna manera, “buscas a alguien que conecte contigo en la forma de vivir, en general y, también en la forma de entender lo económico. No es que un ahorrador y un gastador no puedan convivir, pero tienen que hablar y ser generosos”.

Todo depende…

Prado considera que es necesario repartir los gastos en las parejas en las que el concepto y uso del dinero crea conflicto y que están asentadas en criterios económicos muy diferentes.

“Hay parejas que se supervisan, se preguntan en qué han gastado el dinero, se piden permiso o explicaciones, incluso, se reprochan; hay otras, que no necesitan hacer reparto de gastos porque todo está asumido entre los dos y para los dos. Por eso, no hay una sola fórmula, ninguna es buena ni mala. La pareja debe valorar cuál le va mejor a los dos”, precisa.

¿Juntos o separados el presupuesto?

Los expertos insisten que en pareja hay que poner las cartas sobre la mesa en materia financiera, y luego, de discernir entre lo que es tuyo y lo de ambos. Para ello, lo ideal es crear un plan de gastos que funcione y de mejorar siempre la experiencia para hacerla duradera. Para conseguir que todos estos pasos salgan bien, Santesteban nos describe algunos modelos: