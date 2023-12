Así puedes proteger tu casa si tendrás invitados no deseados que no puedes evitar

En esta temporada de fiestas en las que le abrimos la puerta a amigos y familiares a nuestro hogar para celebrar puede que te enfrentes a invitados no deseados que pueden traer malas energías.

Ya sea un familiar con el que hay tensión, la pareja de un amigo o de otro familiar que no es de tu agrado (o que no eres de tu agrado), a veces es inevitable que personas que no quieres en tu vida estén presentes lo que puede comprometer el equilibrio en tu hogar.

Por ello, lo mejor que puedes hacer es prevenir y proteger tu espacio de esa energía negativa. Aquí te decimos algunos consejos y remedios sencillos que pueden ayudarte a lidiar con esta situación.

Protección Con estos métodos podrás proteger tu hogar de malas energías durante las reuniones navideñas (Freepik)

¿Cómo proteger tu casa de malas energías de invitados no deseados?

Si bien no puedes negarle la entrada a ciertas personas por lo que implican, sí puedes proteger tu espacio de esas envidias, celos, tensiones y demás malas vibras que puedan traer. Por supuesto, no se trata de hacer más grandes los problemas pero sí de crear un ambiente de vida tranquilo y armonioso en tu hogar ya que la energía de esas personas puede quedarse atrapada y tener un impacto significativo en nuestra salud, abundancia y felicidad

Esta protección,, según el Feng Shui, se puede crear a partir de cinco elementos: agua, fuego, metal, tierra y madera, ya se a través de la ubicación correcta de los muebles y la decoración que simbolice estos elementos, lo que crea un equilibrio general. Este espacio armonioso crea efectos positivos como salud, prosperidad y alegría, a prueba invitados no deseados.

Colocar cristales

De acuerdo con el Feng Shui, ciertos cristales tienen propiedades curativas y protectoras por lo que usarlos en áreas estratégicas de tu hogar puede ayudar a reafirmar los flujos de energía positivos.

Si vas a tener una reunión con invitados no deseados pronto, usa cristales protectores de turmalina negra cerca de la entrada de tu casa para evitar que entre energía negativa. Los cristales de cuarzo transparentes son buenos en todas las áreas del hogar ya que promueven la energía y el equilibrio positivos. El cuarzo rosa y la amatista funcionan bien en los dormitorios para crear relajación, tranquilidad y equilibrio emocional. La hematita es otro cristal beneficioso en todos los entornos, ya que es un cristal de conexión a tierra que absorbe la energía negativa y promueve una sensación de estabilidad y seguridad.

Usa sal

Protección Usar sal en tu hogar puede repeler las malas energías (Freepik)

La sal ha sido utilizada desde la antigüedad como material de purificación y limpieza. Puedes aprovechar los mismos beneficios positivos de la sal utilizando métodos simples como una lámpara de sal o un cuenco de sal en una habitación para absorber la energía negativa. T

Utiliza agua salada para limpiar espacios de tu hogar como rincones, puertas y ventanas. También puedes utilizar agua salada para fregar el suelo. Espolvorear sal en la alfombra ayuda a eliminar la energía negativa no deseada. Déjala unos días antes de aspirarla, aunque claro, asegúrate de no exponer a los niños ni a las mascotas al exceso de sal.

Agrega más plantas

Las plantas brindan una buena protección al hogar contra la energía negativa y eliminan las toxinas nocivas del aire. Elige plantas que tengan buena reputación como la salvia, el romero, el bambú, el aloe vera, la planta del dinero, el lirio de la paz o la lavanda.

También es importante elegir plantas que sean fáciles de mantener y que se adapten a tu espacio interior, ya que las plantas enfermas o moribundas no promueven la energía positiva. Evita plantas como los cactus que tienen puntas y bordes afilados, ya que los asociamos con agresión y un ambiente hostil.