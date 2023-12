3 límites importantes que debes establecer cuando empiezas a conocer a un prospecto amoroso

Puede haber mucho que considerar cuando tienes una primera cita pero aunque no lo creas, establecer algunos límites desde el principio puede ahorrarte muchos problemas a futuro.

Ciertamente una primera cita es demasiado pronto para hablar de cómo se van a dar las cosas pero para haber llegado a este punto, seguramente ya has tenido una conversación previa en la que empezaste a tantear terreno con el susodicho.

Puede parecer un poco extraño establecer límites antes de una primera cita. Ni siquiera conoces bien a la persona y los límites suelen estar asociados con relaciones a largo plazo y compromisos serios pero es importante asegurarte de dejar las cosas claras antes de salir lastimada.

Pareja Establecer límites es importante para que lleguen a acuerdos en la relación (Freepik)

¿Cómo empezar a establecer límites? Lo primero que debes reconocer es que tienes el control total de tus límites. Nadie puede decirle qué funciona para ti y lo que no más que tú misma. Cada persona es diferente y lo que a ti te parece adecuado puede que sea diferente para el otro. Lo más importante es que sientas que los límites que quieres establecer están en consonancia con tus valores.

Límites que debes establecer desde el primer momento con un prospecto

Comunicación

La buena comunicación es una parte importante de todas las relaciones para que sean sanas. Todas las relaciones tienen altibajos, pero un estilo de comunicación saludable puede hacer que sea más fácil lidiar con los conflictos y construir una asociación más fuerte y saludable.

Especialmente en esta era en la que vivimos atados a lo digital, puede haber muchos malentendidos al momento de empezar a conocer a alguien a través de Whatsapp o redes sociales. Quizá uno de ustedes tiende enviar cierto tipos de mensajes que para el otro no son tan importantes como preguntar todos los días cómo amanecieron, si ya comieron, o hasta dar las buenas noches efusivamente. Quizá uno de ustedes escribe demasiado y espera una respuesta inmediata cuando la otra persona está ocupada y no puede estar interactuando constantemente pese a tener el teléfono en la mano. Si esto no va con una de las partes, puede que le sea normal responder cortante o sin tanta efusividad y que genere malestar en el otro.

Decir: “Quiero que sepas que si no contesto de inmediato, no significa que no esté interesado pero prefiero la comunicación en persona y verte mañana”. “Debes saber que de 9 de la mañana a 3 de la tarde estaré ocupado y no podré responder pero lo haré después”, son formas de dejar las cosas claras.

Pareja Presta atención a los gestos de un hombre con tus manos (Freepik)

Límites físicos

El espacio personal es algo importante que se debe lograr en una primera cita. Permite que las personas se sientan cómodas y no sean invasivas a menos que haya señales muy claras de que está bien. Por ejemplo, tomar la mano de la otra persona o besarla puede ser apropiado dadas las circunstancias, dependiendo de sus señales, pero también puede no ser bienvenido. Es muy válido decir que no te sientes cómoda en ese momento y que prefieres esperar.

Límites de temas personales

Es importante que seas honesta y dejes que tu personalidad se transmita durante la conversación. Esto es esencial para una cita exitosa (y una relación exitosa) pero no reveles tus secretos más profundos en una primera cita. Lo que podría ser un intento de acercarse a alguien podría parecer un grito de ayuda, como si no tuvieras a nadie cercano con quien hablar.

Esto es considerando que son las primeras citas. No tienes por qué compartir cosas tan emocionales o personales con alguien que acabas de conocer, ni traumas de tu infancia, ni problemas familiares ni heridas de tus relaciones pasadas. Deja que las cosas fluyan y que pase un poco de tiempo.