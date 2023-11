Ser una “catchy girl” es la clave del éxito y así debes empezar a aplicarlo en tu vida

Ser mujer en el mundo moderno implica muchas cosas, pero nunca es fácil. Se supone que debes ser linda pero no infantil, sexy pero no provocativa, convencionalmente atractiva pero nunca básica, inteligente, pero sin presumir demasiado, ambiciosa pero obediente. Hay demasiadas expectativas alrededor de una que se vuelve imposible ser consideradas suficientes.

Por ello, en TikTok se han gestado movimientos con los que las mujeres nos sentimos más libres de ser quienes queramos y como queramos para entonces poder ser felices y alcanzar nuestro propio concepto de éxito.

Una de las últimas tendencias que ha surgido es el ser “una catchy girl” y la usuaria Yanikkuri se ha vuelto viral explicando en qué consiste.

“¿Ubicas ese tipo de niñas que tienen aparentemente su vida bajo control, que tienen el trabajo de sus sueños, el círculo social de sus sueños, que tienen ese no sé qué en su actitud y su aura que te hace querer estar con ellas?”, comienza el video.

Y continúa: “Acabo de definir cómo se les llama a estas niñas: son las catchy girls. Te explico. Son niñas que tienen tan definido sus borderlines de a quién aceptan en sus vidas y a quien no. Viven tanto dentro de su main character energy (energía de personaje principal) que saben que cuidar de sí mismas debe ser su prioridad. Son niñas desapegadas de las situaciones, niñas que no se aferran a personas y cosas que no les hacen bien”.

Todas podemos ser ‘catchy girl’ y alcanzar el éxito

Mujer Ser una "catchy girl" se ha convertido en una tendencia que ha llevado a muchas al éxito (Unsplash)

El concepto de ser una catchy girl, el cual se traduciría en “ser una chica que atrapa o atrae” tiene que ver más con el desarrollo y superación personal que con la belleza física.

Se trata de ser una chica segura de ti misma que entra a una habitación con la cabeza en alto y vive de manera intencionada, productiva y saludable. Para lograrlo, estos son algunos hábitos clave que debes empezar a implementar en tu día a día.

Replanta tu forma de pensar

Al aprender a ser esa chica, cambiar tu forma de pensar es uno de los hábitos más importantes que debes cultivar. Nuestra forma de pensar afecta cómo nos vemos y percibimos a nosotros mismos, las situaciones y las cosas que nos rodean. Comienza a pensar positivamente, elimina la “mentalidad de víctima” y sal de tu zona de confort.

Si te sientes estancada en pensamientos negativos y siempre ves cosas negativas sobre ti misma, intenta tener un diario en el que escribas afirmaciones positivas sobre ti como “soy suficiente”, “soy inteligente”, “puedo lograr lo que sea”, “Mi cuerpo es único; Lo valoro y lo cuido”, “soy digna de amor y más”.

Establece metas alcanzables

Está bien soñar en grande pero muchas veces el no ver resultados inmediatos hace que caigamos en pensamientos negativos. Si vas a comenzar a cambiar tu forma de pensar, es importante establecer metas alcanzables, lo que significa empezar con uno o dos objetivos a la vez.

Por ejemplo, si sueles levantarte tarde, proponte irte a la cama más temprano y dejar de postergar la alarma. Si pones excusas para hacer ejercicio, comienza con pequeñas actividades como salir a caminar e ir aumentando la distancia. Si tu apartamento está desordenado, planea dedicar al menos un día a la semana a limpiarlo a fondo.