Cómo identificar a una amiga que no te hace bien y cómo aprender a dejarla ir

Cómo identificar a una amistad tóxica Es hora de romper con ese círculo que no te hace bien (Freepik)

No solo las relaciones tóxicas son en términos de pareja, también debes aprender cómo identificar a una amiga que no te hace bien.

No puedes subestimar el impacto que tiene un mal vínculo de este tipo en tu vida, pues ellas son una gran influencia en nuestro día a día con sus palabras o actitudes que nos brindan apoyo emocional o bien, nos hace sentir más insatisfechos o infelices.

Cómo identificar a una amiga que no te hace bien

Se ríe de ti

Es normal que a veces hayan ciertas bromas, sobre todo por experiencias que han vivido juntas, donde tú eres el centro del chiste. No obstante, aprende a reconocer cuando esto ya es bullying porque te humilla, te hace sentir mal con frecuencia, revela intimidades sobre ti o te insulta directamente.

Cómo identificar a una amiga que no te hace bien (Pexels)

Es chismosa

No puedes confiar en alguien que constantemente está revelando los secretos de los demás, pues hará lo mismo con tus intimidades. Aun si no lo hiciera, no es positivo para ti estar constantemente en un clima donde se habla regularmente cosas negativas de terceros, eso enferma y te recarga de malas energías.

El apoyo no es recíproco

En todas las relaciones debe haber reciprocidad, recibir a la par de lo que das. No se trata de medir las cosas milimétricamente, pero que al menos haya un equilibrio. En una amistad tóxica, nunca sientes apoyo o compasión. Te sientes minimizado cuando les restan importancia a tus problemas o simplemente no está ahí cuando lo necesitaste.

Las amistades están para ejercer una influencia positiva Foto: Vía Instagram/@kingkylie

Ha dañado otras relaciones

Una de las maneras más fáciles de cómo identificar a una amiga que no te hace bien es cuando constantemente a envenenar otras relaciones cercanas. Así sea de forma progresiva, te genera problemas con tu pareja, tus padres u otros amigos.

Si sientes estas u otras señales, ve marcando la distancia poco a poco para definir tus sentimientos. Tienes dos opciones: encararla y manifestar tu malestar para no hacer “ghosting”, o simplemente cortar el nexo de plano si se ha sobrepasado de la raya varias veces.