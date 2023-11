No duermo bien y estoy irritable: señales que te indican que la menopausia llegó y hay que hacer cambios Los sofocos son de los síntomas más comunes en esta etapa (Foto: Unsplash)

Ana María tiene dos meses que no se siente bien: no duerme toda la noche, puede estar hablando con una amiga de la cotidianidad y de repente llora sin justificación alguna o ríe a carcajadas.

Ya no quiere sexo con su esposo y cuando lo hacen, le es doloroso. Su período vino normal en febrero y de repente no vino al mes siguiente y en las últimas semanas solo manchó un día. Además, le salió barriga y le crecieron las caderas y lo que no aguanta son unos sofocos que en reiteradas oportunidades la ponen irritable.

Pues sí, es el anuncio que a todas las mujeres les da terror escuchar, la menopausia.

Ana María, cuando escuchó de su médico el diagnóstico, sintió que se le vino el mundo encima y hasta pensó que le llegó el momento del bastón y la silla de rueda.

¿Qué es la menopausia?

Según el portal Mayo Clinic, la menopausia es el momento que marca el final de los ciclos menstruales.

Se diagnostica después de que transcurren doce meses sin que tengas un período menstrual. Puede producirse entre los 40 y 50 años, pero la edad promedio es a los 51.

Los expertos aclaran que es un proceso biológico natural, pero a las mujeres les asusta escuchar tan solo la palabra.

Sin embargo, los síntomas físicos, como los sofocos y los síntomas emocionales de la menopausia, pueden alterar el sueño, disminuir la energía o afectar la salud emocional, como le ha sucedido a Ana María.

Sin embargo, hay muchos tratamientos eficaces disponibles: desde ajustes en el estilo de vida hasta terapia hormonal.

Síntomas a identificar

En los meses o años conducentes a la menopausia (perimenopausia), es posible que experimentes estos signos y síntomas:

Períodos menstruales irregulares

Sequedad vaginal

Sofocos

Escalofríos

Sudores nocturnos

Problemas de sueño

Cambios en el estado de ánimo

Aumento de peso y metabolismo lento

Afinamiento del cabello y piel seca

Pérdida de volumen en los senos

Los signos y síntomas, incluidos los cambios en la menstruación, pueden variar entre mujeres. Lo más probable es que experimentes algunas irregularidades en los períodos menstruales antes de que se corten.

Qué cambios hacer para mejorar algunos síntomas