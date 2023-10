5 trampas en las que caen todos los infieles para descubrir si te engaña

Cuando tu instinto te dice que un hombre te engaña, hay que escucharlo. Y también poner en práctica estas trampas en las que caen todos los infieles para descubrir de una vez por todas si está fallando a la relación.

Aunque la mejor manera de abordarlo es teniendo una conversación franca, sincera y directa, a veces no podemos confiar plenamente en la honestidad de los demás, por lo que es hora de tomar cartas en el asunto por tu propia paz mental.

Trampas en las que caen todos los infieles para descubrir si te engaña

Dile que sabes lo que está pasando

Pareja Existen diferentes razones por las que tu pareja no se compromete contigo y una de ellas es la infidelidad (Antoni Shkraba/Pexels)

Un truco que le ha funcionado a muchas es decirle que sabes lo que está pasando (aunque no sea así), ya que tienes conocimiento de que te está engañando. No inventes personas, lugares o situaciones exactas, déjalo que sea él quien lo reconozca después de mostrarte insistente de que ya sabes la verdad. Otra táctica es decirle que perdiste la confianza porque tienes la sensación de que te engaña y quizás por eso no pueden continuar la relación, a veces hace que caigan bajo el propio peso de la culpa.

Analiza su agenda

Muchos expertos aseveran que los infieles se notan en los cambios de comportamiento. Observa su rutina diaria y si hay modificaciones significativas en sus horarios, sus gastos o su aspecto físico, tienes una gran señal.

Sorpresas inesperadas

Sorpréndelo llegando a casa antes de lo esperado, o visitándolo en su trabajo. Su reacción te dirá si realmente se alegra de verte, está sorprendido en el mal sentido o hasta lo ves con alguien más.

Situaciones hipotéticas

Pareja Si tu pareja se pone a la defensiva, puede ser una señal (Vera Arsic/Pexels)

Entre las trampas en las que caen todos los infieles para descubrir si te engaña también entran los juegos mentales. Por ejemplo, plantea una situación hipotética sobre el engaño para ver cómo reacciona. Es decir, qué haría si tú le fueras infiel, o si conoce a alguien que lo haya hecho. Su respuesta te dará indicios.

El siguiente paso

Esta puede ser arriesgada, pero es determinante para analizar el futuro de la relación: plantea dar el siguiente paso en la relación, como casarse o tener hijos. Si se muestra evasivo o nervioso, puede ser una señal de que tiene algo que ocultar.