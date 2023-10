Atrae, no persigas: 5 claves para tener una personalidad magnética para los hombres

Muchas veces caemos en el error de perseguir a alguien para que nos ame, ignorando que hay claves para tener una personalidad magnética para los hombres.

Sí, a veces mientras más energía le ponemos a algo, más se escapa de nosotros, así que todo inicia por aprender a soltar y ponerte a ti misma en primer lugar.

Claves para tener una personalidad magnética hacia los hombres

Muéstrate independiente

Fortalece tu amor propio por encima de todas las cosas Foto referencial: Casa Samuel

Aunque suene extraño, para atraer a un hombre a tu vida tienes que hacerle ver que no lo necesitas. Para esto es importante tener tu amor propio bien trabajado, pues te enfocarás más en tus deseos, necesidades y sueños, que en que él sea el centro de tu mundo.

No lo presiones

A los hombres les gusta llevar la batuta de la seducción, así que cuando se sienten presionados o forzados, tienden a huir. Déjalo que él sea el que tome la iniciativa, el que se invente las citas, el que vaya aumentando el nivel de compromiso en el vínculo. Actitudes demasiado reveladoras pueden ser vistas como un método de demanda elevada.

Mantén el misterio

No te muestres demasiado demandante Pixabay

No estés siempre disponible para él, aunque es bueno permitir el contacto para conversar, conocerse y que vea lo divertida y especial que eres, es aconsejable que no te abras y cuentes todo sobre tu vida de una vez. Asimismo, que evites la intimidad tan pronto mientras se están conociendo y que no digas que sí inmediatamente ante todas sus citas. Hazte un poco de rogar.

No seas demasiado dura

En relación al punto anterior, tampoco te pases de la raya. Actitudes egocéntricas o antipáticas, lo alejará pues no pasará momentos agradables contigo. Quiere verte como un reto, pero lo que hará es alejarlo. Si realmente no te interesa el chico dilo; si en cambio te agrada, pues aprende a demostrarlo sin demasiada necesidad.

No lo idealices

Aunque parezca el hombre perfecto, no lo es Deja de hacerte ilusiones o expectativas muy altas (Freepik)

No te dejes atrapar por la fantasía, lo que sueñes, lo que podría hacer... Piensa con cabeza fría, él es solo un hombre más y que tampoco es perfecto pues tiene sus errores, heridas, miedos inseguridades. No lo consideres como el único en tu lista de opciones.