Cómo hacerle ver a mi pareja que me está perdiendo: si no reacciona, vete y no vuelvas

Es hora de que aprendas cómo hacerle ver a mi pareja que me está perdiendo, si sientes que el amor va en picada en tu relación y quieres encender sus alarmas.

Eso sí, ten en cuenta que es un arma de doble filo pues puede ser que no lo note, o bien, actúe indiferente ante estas actitudes, rompiendo aún más tu corazón. Sin embargo, serán la mejor demostración de que es hora de irte de ese vínculo pues no le preocupa en nada que salgas de su vida.

Te aconsejamos siempre priorizar tener una conversación madura, franca y empática con tu pareja antes de llegar a estos extremos, pues esa es la manera más sana de arreglar los problemas.

¿Cómo hacerle ver a mi pareja que me está perdiendo?

Cambia la manera de comunicarte con él

Si antes usabas apodos afectuosos, eras muy atenta, le hacías muchas preguntas o respondías rápido a sus textos, es hora de mostrarte más distante, seria o indiferente ante sus situaciones. Si es inteligente lo notará de inmediato, ya que el tono y las palabras que usamos dice mucho de nosotros, y aún más, la ausencia de ellas.

Pareja Mantente distante por WhatsApp (Freepik)

Cambia la rutina

¿Iban a tomar un café todos los domingos a un determinado sitio? ¿Era un fijo su plan de cine los jueves? Estos son solo algunos ejemplos de los rituales o costumbres que establecemos en pareja y que puedes pausar mientras estás en esta etapa de replantearte las cosas. Hacer planes sola y no incluirlo, hará que te eche de menos.

No tomar la iniciativa

No proponer citas o planes juntos, no escribir primero, no organices algo especial y deja de innovar. Esto los llevará directo a la zona de confort y monotonía que pondrá en riesgo su relación. Si no reacciona, ¡ahí no es!

Pareja Nadie debe sentir que eres su zona de confort o su compañía para no estar solos (Freepik)

Cambiar tus prioridades

Si antes dejabas todo para atenderlo a él y sus necesidades, es hora de poner las tuyas en primer lugar. Tu trabajo, sueños, planes con tus amigas y otras actividades. Nadie merece que le den por sentado y dejen de esforzarte para estar a tu lado.