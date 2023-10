¿Qué significa que un hombre te pida fotos íntimas? Así deberías actuar

Aunque es un acto de complicidad y confianza, sabemos que a veces te puedes plantear qué significa que un hombre te pida fotos íntimas.

En especial, si su relación no va tan avanzada o es la primera vez que te sucede con esa persona. Primero que todo, confía en tu instito y no cedas ante alguien que tiene poco tiempo en tu vida y no conoces bien su forma de ser, para evitar filtraciones que pongan en riesgo tu intimidad.

¿Qué significa que un hombre te pida fotos íntimas?

Que un hombre te pida fotos íntimas significa que siente atracción física, o sexual, hacia a ti y por eso busca verte así sea dentro del mundo digital.

En este sentido, ellos son más instintivos, así que tienden a valorar mucho el aspecto físico de la persona con la que están, ya que esto les genera deseo e interés.

Debes tener precaución para evitar filtraciones Freepik

Actualmente se ha puesto muy de moda la práctica denominada sexting, la cual consiste en el intercambio de fotografías o video de contenido erótico para alcanzar el placer sexual.

Esto no tiene nada de malo, siempre y cuando se haga en un ambiente de confianza, reciprocidad, consentimiento y privacidad, pues es una expresión más de la sexualidad de dos personas que se aman, o se gustan.

El sexting es una práctica generalizada Freepik

Aunque te dé pudor o pena hacerlo, es una bonita oportunidad de explorar con tu sexualidad, sentirte deseada y valorar tu belleza personal. Un tip valioso es que intenta que no se vea tu cara o marcas que te puedan identificar (como un tatuaje) por razones de seguridad, a menos que sea una relación bien consolidada.

Pero si no quieres, establece tus límites, comunica con empatía y honestidad lo que te hace sentir y pide que no te presionen al respecto. No te dejes intimidar ante esa situación, nadie debería castigarte por priorizarte.